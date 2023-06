Soudan: les forces paramilitaires accusées d’avoir assassiné le gouverneur du Darfour occidental

Les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires soudanaises ont été accusées de l’assassinat et de la mutilation d’un haut responsable du gouvernement, au milieu de rapports de plus en plus nombreux faisant état de massacres dans la région agitée du Darfour dans la guerre dévastatrice du pays.

Khamis Abdallah Abbakar, le gouverneur du Darfour occidental, a été assassiné cette semaine quelques heures à peine après avoir accordé une interview à une chaîne de télévision saoudienne dans laquelle il critiquait les RSF et décrivait un « génocide ».

L’ONU a déclaré que « des témoignages irréfutables attribuent cet acte aux milices arabes et aux RSF », tandis que l’Association des avocats du Darfour a condamné l’acte de « barbarie, de brutalité et de cruauté ».

La guerre du Soudan est entrée jeudi dans son troisième mois avec un bilan désormais supérieur à 2 000 morts, selon le Projet de localisation des conflits armés et de données sur les événementsles derniers chiffres qui couvrent les combats jusqu’au 9 juin. Le nombre réel de morts et de blessés est probablement plusieurs fois plus élevé.

Le conflit oppose l’armée, dirigée par le chef de facto soudanais Abdel Fattah al-Burhan, aux RSF, commandées par son ancien adjoint Mohamed Hamdan Dagalo, un ex-chef de guerre du Darfour également connu sous le nom de Hemedti.

Burhan a accusé les RSF de « l’attaque perfide » au Darfour. Les paramilitaires ont nié toute responsabilité et ont déclaré dans un communiqué qu’ils condamnaient « l’assassinat de sang-froid » d’Abbakar, qui a été tué après avoir été enlevé à la protection des RSF, ce que « le gouverneur avait demandé ».

Abbakar appartenait au groupe ethnique Masaleet qui a été pris pour cible ces dernières semaines. De nombreux juges, avocats, médecins, enseignants, travailleurs humanitaires et autres professionnels Masaleet ont été tués dans ce qui semble être un effort systématique pour assassiner des dirigeants potentiels.

Abbakar était le chef du Mouvement de coalition soudanaise, un groupe armé au Darfour, qui était signataire de la Accord de paix de Juba en 2020 qui a apporté une paix fragile dans la région.

L’analyste soudanais Kholood Khair du groupe de réflexion Confluence Advisory basé à Khartoum a déclaré dans un tweet que « l’assassinat odieux » visait à « faire taire sa mise en lumière du génocide… au Darfour ».

Khair a ajouté qu’il n’était pas clair « quelles sont les lignes rouges » et a appelé à une « action internationale pour protéger le peuple du Darfour et d’ailleurs ».

Le meurtre survient après que les efforts de médiation américains et saoudiens ont été suspendus après l’effondrement de plusieurs cessez-le-feu au milieu de violations flagrantes des deux côtés.

Le Darfour, l’un des principaux champs de bataille de la guerre, était déjà marqué par un conflit de deux décennies qui a fait des centaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.

Les RSF de Dagalo trouvent leurs origines dans les milices Janjaweed que l’ancien dirigeant autoritaire Omar el-Béchir a déployées contre les minorités ethniques de la région en 2003, faisant l’objet d’accusations de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Des maisons et des marchés ont été incendiés, des hôpitaux et des installations d’aide ont été pillés et plus de 149 000 personnes ont fui vers le Tchad voisin.

Le parti Umma, l’un des principaux groupes civils du Soudan, a déclaré qu’El Geneina, la capitale de l’État du Darfour occidental, avait été transformée en « zone sinistrée », et a exhorté les organisations internationales à fournir de l’aide.

L’Association des avocats du Darfour a rapporté que « des milices transfrontalières soutenues par les RSF » avaient perpétré « des massacres et un nettoyage ethnique » à El Geneina.

Les Masaleet ont subi des violences et des déplacements massifs lorsqu’eux-mêmes et d’autres communautés noires africaines du Darfour se sont rebellés en 2003 après des décennies de marginalisation politique et économique par les élites de Khartoum.

Les habitants d’El Geneina ont déclaré que l’armée et la police avaient armé le peuple Masaleet pour combattre les Arabes qui avaient pris leurs terres.

« Plus de 100 000 réfugiés ont traversé la frontière vers le Tchad et plusieurs dizaines ont été blessés par des armes à feu. Ils décrivent également plusieurs centaines de blessés, peut-être bloqués à Geneina et ailleurs, et ils témoignent également sur les dangers des routes vers le Tchad, avec des attaques ciblées contre des milices sur ceux qui tentent de traverser la frontière », a déclaré Jérôme Tubiana, chercheur indépendant vétéran. sur le Darfour.

« Ce niveau de violence n’est malheureusement pas sans précédent au Darfour occidental et nous rappelle la période la plus intense des attaques des forces gouvernementales et des milices en 2003, il y a exactement 20 ans, et même avant cela. À la différence qu’aujourd’hui, il n’y a pas de décideur clair à Khartoum sur lequel on pourrait faire pression pour arrêter la violence – c’est beaucoup plus chaotique.

Selon Médecins Sans Frontières (MSF), environ 6 000 personnes ont fui El Geneina pour se réfugier dans la ville d’Adré, dans l’est du Tchad, ces derniers jours. Mercredi, 32 personnes ont été amenées à l’hôpital d’Adré, dont quatre femmes et quatre enfants, principalement de Tendelti et El Geneina. Des dizaines d’autres ont été admis aujourd’hui, a indiqué MSF. La plupart des blessures sont des blessures par balle.

Plus de 100 000 réfugiés soudanais ont atteint l’est du Tchad. La crise a chassé 2,2 millions de personnes de leur foyer, dont 528 000 ont fui vers les pays voisins, indique l’Organisation internationale pour les migrations.

MSF a demandé que la réponse humanitaire jusqu’ici limitée soit renforcée « pour répondre à leurs besoins les plus urgents tout en soutenant également les communautés qui les accueillent et les milliers de réfugiés déjà dans la région ».