Soudan du Sud : 2 millions de personnes touchées par les inondations

Ce pays d’Afrique de l’Est de 12 millions d’habitants est aux prises avec des inondations alors qu’il continue de se remettre de cinq années de guerre civile et de violence intercommunautaire en cours.

JUBA, Soudan du Sud – Le gouvernement du Soudan du Sud affirme qu’au moins 2 millions de personnes ont été touchées par de fortes inondations depuis le début de cette année, et beaucoup sont parties à la recherche d’un sol sec.

“Huit des 10 États du Soudan du Sud sont actuellement inondés et plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et ont perdu leurs moyens de subsistance”, a déclaré le ministre de l’Information Michael Makuei Lueth ce week-end.