Soudan: 25 morts dans des combats tribaux, alors que les pourparlers de trêve piétinent

On ne savait toujours pas si les affrontements tribaux étaient liés aux combats brutaux qui ont éclaté à la mi-avril dans tout le pays à la suite d’une lutte de pouvoir entre le chef de l’armée, le général Abdel Fattah Burhan, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui commande un puissant groupe paramilitaire. appelées Forces de soutien rapide, ou RSF.

La violence tribale dans le sud a éclaté lundi entre les tribus haoussa et nouba dans la ville de Kosti, la capitale de la province du Nil blanc frontalière du Soudan du Sud, selon les médias locaux soudanais.

La violence tribale meurtrière n’est pas rare dans le sud et l’ouest du Soudan, où les différends remontant à la séparation du pays du Soudan du Sud restent non résolus.

Le conflit plus large du pays a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 600 personnes, dont des civils, et déplacé des centaines de milliers de personnes. La violence s’est également propagée à d’autres régions, à savoir la province agitée du Darfour. Le mois dernier, des combattants armés, dont beaucoup portaient des uniformes de la RSF, ont saccagé la ville de Genena, dans l’ouest du Darfour, tuant au moins 100 personnes, selon le groupe de médecins, le Syndicat des médecins soudanais, qui suit principalement les décès de civils.