Soudan: 25 morts dans des combats tribaux, alors que les pourparlers de trêve piétinent

LE CAIRE (AP) – Des affrontements tribaux sur plusieurs jours ont tué 25 personnes dans le sud du Soudan, a déclaré mercredi le syndicat des médecins du pays. Les combats font craindre que la guerre en cours entre les principaux généraux rivaux du pays, actuellement centrée sur la capitale, ne déclenche davantage de violence dans des provinces éloignées.

On ne savait toujours pas si les affrontements tribaux étaient liés aux combats brutaux qui ont éclaté à la mi-avril dans tout le pays à la suite d’une lutte de pouvoir entre le chef de l’armée, le général Abdel Fattah Burhan, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui commande un puissant groupe paramilitaire. appelées Forces de soutien rapide, ou RSF.

La violence tribale dans le sud a éclaté lundi entre les tribus haoussa et nouba dans la ville de Kosti, la capitale de la province du Nil blanc frontalière du Soudan du Sud, selon les médias locaux soudanais.

La violence tribale meurtrière n’est pas rare dans le sud et l’ouest du Soudan, où les différends remontant à la séparation du pays du Soudan du Sud restent non résolus.

Le conflit plus large du pays a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 600 personnes, dont des civils, et déplacé des centaines de milliers de personnes. La violence s’est également propagée à d’autres régions, à savoir la province agitée du Darfour. Le mois dernier, des combattants armés, dont beaucoup portaient des uniformes de la RSF, ont saccagé la ville de Genena, dans l’ouest du Darfour, tuant au moins 100 personnes, selon le groupe de médecins, le Syndicat des médecins soudanais, qui suit principalement les décès de civils.

L’agence des migrations de l’ONU a déclaré que 700 000 personnes ont maintenant été déplacées par la violence, selon des chiffres mis à jour publiés mardi, soit plus du double du nombre d’une semaine auparavant. Avant le début des combats, 3,7 millions de personnes étaient déjà déplacées à l’intérieur du pays, principalement dans l’ouest du Darfour, selon les chiffres de l’agence.

Une série de cessez-le-feu n’a pas réussi à arrêter les combats et a incité les gouvernements étrangers à accélérer l’évacuation de leurs citoyens du pays déchiré par la guerre.

Pendant ce temps, les parties belligérantes soudanaises tiennent des pourparlers dans la ville côtière saoudienne de Djeddah, mais n’ont fait que peu de progrès lundi concernant une trêve humanitaire plus durable, a déclaré un responsable de l’ONU au Soudan à l’Associated Press.

Les pourparlers, les premiers depuis que les combats ont éclaté, font partie d’une initiative saoudo-américaine destinée à arrêter les combats.

Le responsable de l’ONU a ajouté que l’écart entre les positions des deux parties reste large, en raison d’une « profonde méfiance ». Il a appelé à plus de pression sur les deux généraux, en particulier de la part de leurs soutiens régionaux. L’armée a traditionnellement été soutenue par le gouvernement égyptien et les RSF ont bénéficié du soutien des Émirats arabes unis.

« Ils devraient faire des concessions pour parvenir à un compromis », a-t-il déclaré.

L’armée a exigé que les RSF se retirent des quartiers de Khartoum et de ses hôpitaux, installations électriques et pétrolières vers une base centrale à l’extérieur de la ville, selon deux hauts responsables militaires ayant une connaissance directe des pourparlers.

Pendant ce temps, le groupe paramilitaire affirme qu’il devrait conserver le contrôle de toutes les bases qu’il détenait avant le conflit, y compris dans des endroits clés à l’intérieur de la capitale, comme l’aéroport de Khartoum, selon deux responsables de RSF impliqués dans les préparatifs du pourparlers. Ils ont déclaré que la RSF cherchait également à s’assurer que ses rangs soient toujours payés sur le budget national et que ses soldats blessés puissent recevoir un traitement médical adéquat.

Tous les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias en raison des négociations en cours.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers visaient à parvenir à « un cessez-le-feu efficace à court terme pour faciliter l’aide humanitaire » et à convenir d’un calendrier pour de nouvelles négociations pour parvenir à un cessez-le-feu permanent.

Le royaume a joué un rôle majeur dans l’évacuation vers la sécurité de Port-Soudan, une ville située sur la côte de la mer Rouge, vers l’Arabie saoudite.

Mardi, l’ONU a indiqué que son chef humanitaire Martin Griffiths avait proposé « une déclaration d’engagements » aux représentants des forces soudanaises rivales pour garantir le passage en toute sécurité de l’aide humanitaire.

« Nous allons poursuivre les opérations humanitaires, qu’il y ait un cessez-le-feu ou non, comme nous le faisons dans les situations de conflit partout dans le monde », a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq. « Mais afin de s’assurer qu’un passage sûr est garanti, nous voulons que les parties adhèrent à une déclaration d’engagements. »

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Samy Magdy à Assouan, en Égypte, et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué à ce rapport.

Noha El Hennawy, Associated Press