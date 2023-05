Soudal Open: James Morrison un coup en tête après le premier tour | Nouvelles du golf

L’Anglais James Morrison

L’Anglais James Morrison a connu un retour en forme bienvenu à l’Open de Soudal, où il se trouve à un coup de tête après la journée d’ouverture à Anvers.

Morrison a raté la coupe dans six de ses 10 événements en 2023 et a enregistré son meilleur résultat de 46e en janvier, mais a réussi six birdies dans un sans faute de six moins de 65 ans pour partager la deuxième place avec son compatriote Andrew Wilson, Marcel Siem et Jens Dantorp.

Le Suédois Simon Forsstrom, qui a remporté l’école de qualification du DP World Tour l’an dernier, est en tête avec sept sous après un 64 sans bogey au Rinkven International Golf Club.

« C’est très, très bien compte tenu du golf auquel j’ai joué ces huit ou neuf derniers mois », a déclaré Morrison.

« C’était une bonne journée pour bien jouer et c’était vraiment agréable. Le début de l’année a été assez lent. Cela arrive, mais le plus difficile dans le golf est la patience et l’attente.

« La longueur n’est pas l’une de mes forces, mais vous venez ici et vous vous lèchez un peu les lèvres et vous pensez » je peux gagner ou bien faire ici « et il s’agit de maintenir votre précision et de faire tic tac. »

Forsstrom est également un fan d’un parcours qui mesure moins de 7 000 verges et a déclaré: « J’ai joué assez régulièrement, faisant beaucoup de coupes et quelques top 10.

« J’attends avec impatience le reste de la saison et de voir ce que je peux faire, j’ai l’impression que le jeu est plutôt bon maintenant.

« J’ai toujours aimé jouer en Belgique quand nous avons joué ici sur le Challenge Tour. J’aime le parcours parce qu’il est étroit et pas si long, donc ça devrait bien m’aller.

« Quand je l’ai vu lors de la ronde d’entraînement, j’étais très satisfait du parcours, je suis content d’avoir pu en profiter. »

Le favori local Thomas Detry est à trois coups de la tête après une ouverture de 67.