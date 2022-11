Souci de la démocratie – Shaw Local

Je crains que de nombreux Américains aient soit abandonné la démocratie, soit mal compris son fonctionnement. Il semble y avoir un objectif idéologique de plus en plus soutenu du tout ou rien. De plus, il y a ceux qui croient qu’ils peuvent profiter de la division qui sévit actuellement dans notre pays. Cela met notre démocratie en grand danger.

La démocratie est basée sur le principe qu’aucun point de vue n’est si exempt de faute qu’il mérite de ne pas être contesté. Si un point de vue devait prendre le contrôle total, l’apparente victoire idéologique deviendrait rapidement une concentration de pouvoir. Le pouvoir concentré ne représente pas les gens ; il contrôle les gens.

La démocratie n’est pas intrinsèquement durable et nécessite un électorat soucieux de sa préservation. Si nous laissons le nôtre s’échapper, nous ne le récupérerons jamais.

Walter Enoch

McHenry