Une variante plus contagieuse du COVID-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni continue d’apparaître aux États-Unis et dans le monde entier, menaçant de mettre à rude épreuve les systèmes de santé surchargés au moment où les vaccins sont déployés dans le monde.

Au moins trois États américains et 33 pays ont identifié la nouvelle variante, connue sous le nom de B.1.1.7. Plusieurs pays ont également identifié une variante supplémentaire, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud, qui semble également infecter plus facilement les gens.

«Parce que les variantes se propagent plus rapidement, elles pourraient conduire à plus de cas et mettre encore plus de pression sur nos systèmes de soins de santé lourdement chargés», a déclaré le Dr Henry Walke, responsable des incidents pour la réponse COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention.

« Nous devons être encore plus vigilants dans nos mesures de prévention pour ralentir la propagation du COVID-19. »

Voici ce que nous savons sur B.1.1.7.

À quel point la nouvelle souche est-elle plus contagieuse?

La souche identifiée pour la première fois au Royaume-Uni se propage plus facilement et plus rapidement que les autres souches, selon le CDC. La souche a été repérée pour la première fois en septembre dans le sud-est de l’Angleterre et représentait un quart des cas à Londres en novembre. À la semaine du 9 décembre, il était responsable de 60% des cas dans la ville.

Qu’est-ce qui rend la nouvelle souche de COVID-19 plus contagieuse?

Le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la maladie COVID-19, mute régulièrement et acquiert environ une nouvelle mutation dans son génome toutes les deux semaines, selon le CDC. La variante britannique a plusieurs mutations qui affectent la «protéine de pointe» à la surface du virus qui se fixe aux cellules humaines.

« Il est capable de mieux se lier aux récepteurs des cellules et se transmet donc mieux », a déclaré la semaine dernière le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays.

La nouvelle souche COVID-19 est-elle plus mortelle?

Il n’y a aucune preuve que B.1.1.7 provoque une maladie plus grave ou un risque accru de décès, selon le CDC.

Le vaccin est-il efficace pour la nouvelle variante?

Les chercheurs pensent que les vaccins COVID-19 actuels protégeront probablement contre la nouvelle variante, mais des données sont nécessaires. Le virus « aurait probablement besoin d’accumuler de multiples mutations dans la protéine de pointe pour échapper à l’immunité induite par les vaccins ou par une infection naturelle », selon le CDC.

«D’après ce que nous savons de l’expérience avec cette mutation et d’autres mutations, il est peu probable qu’il ait un impact important sur l’immunité induite par le vaccin ou sur l’immunité existante des souches précédentes», a déclaré le Dr Greg Armstrong, directeur du Bureau de détection moléculaire avancée du CDC . Armstrong a déclaré qu’il n’était pas clair comment le variant pourrait répondre aux traitements COVID-19, tels que les traitements par anticorps monoclonaux.

Depuis combien de temps la variante est-elle aux États-Unis?

Les recherches ont d’abord identifié la variante aux États-Unis dans le Colorado le 28 décembre chez un patient COVID-19 sans antécédents de voyage signalés, suggérant que le virus se propageait d’une personne à l’autre dans la communauté. On ne sait pas à quel point la variante est devenue répandue, disent les experts.

Les États-Unis n’ont séquencé les virus que sur environ 51 000 cas aux États-Unis, selon le CDC. Le pays compte désormais plus de 20 millions de cas confirmés. « Compte tenu de la petite fraction des infections américaines qui ont été séquencées, la variante pourrait déjà être aux États-Unis sans avoir été détectée », a déclaré le CDC le mois dernier.

Le CDC a déclaré qu’il prévoyait de lancer un programme national de surveillance des souches ce mois-ci qui oblige chaque État à soumettre au moins 10 échantillons toutes les deux semaines pour le séquençage.

Où la nouvelle souche a-t-elle été détectée?

La souche B.1.1.7 a été identifiée en Californie, au Colorado et en Floride, et les experts en santé publique s’attendent à ce qu’elle soit identifiée dans d’autres États dans les prochains jours.

La souche a été détectée dans au moins 33 pays, dont: Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pakistan, Portugal, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis.

L’Afrique du Sud a également identifié une souche similaire à B.1.1.7, mais elle est apparue en octobre indépendamment de B.1.1.7 et n’y est pas liée, selon le CDC. Comme B.1.1.7, la variante sud-africaine (B.1.351) semble se propager plus facilement et plus rapidement mais n’est pas plus sévère. Les responsables de la santé américains ont déclaré la semaine dernière qu’ils ne savaient pas si la souche sud-africaine circulait également aux États-Unis.

Une troisième variante est également apparue cet automne et a été détectée au Nigéria, mais rien n’indique qu’elle soit plus sévère ou plus transmissible, selon le CDC.