SOU vs MUN Dream11 Team Prediction Premier League: Southampton vs Manchester United Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match de Premier League de samedi, 27 août, St Mary’s Stadium 17h00 IST

SOU vs MUN Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match Barclays Premier League 2022 de samedi (27 août) entre Southampton et Manchester United: Manchester United cherchera à tirer parti de sa victoire catégorique sur Liverpool lorsqu’il se rendra au stade St. Mary pour affronter Southampton en Premier League le samedi 27 août. United a battu ses rivaux amers 2-1 lundi. Jadon Sancho et Marcus Rashford ont marqué deux fois à Old Trafford pour aider United à remporter sa première victoire de la saison.

La dernière acquisition de United, Casemiro, pourrait prendre le terrain contre Southampton.

Pendant ce temps, Southampton a réussi à accumuler quatre points en deux matchs contre Leeds United et Leicester City pour s’accrocher à la 11e place du classement. Les Saints n’ont pas battu Manchester United en Premier League depuis janvier 2016, et leur dernière victoire en championnat à domicile contre les Red Devils remonte à 2003. Ils chercheront désespérément à mettre fin à leur séquence de défaites contre United et à leur voler des points importants.

Avant le match entre Manchester United et Southampton; voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion SOU contre MUN

Le Star Sports Network détient les droits de diffusion du match Manchester United vs Southampton Premier League 2022.

Diffusion en direct SOU contre MUN

Le match de Premier League 2022 entre Manchester United et Southampton est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match SOU vs MUN

Le match MAN vs SOU se jouera au St. Mary’s Stadium de Southampton, le samedi 27 août à 17h00 IST.

Prédiction de l’équipe SOU vs MUN Dream11

Capitaine : Cristiano Ronaldo

Vice-capitaine : Jadon Sancho

Suggestion de jeu XI pour SOU vs MUN Dream11 Fantasy Cricket :

Gardiens : Alex Macarthy

Défenseurs : Raphael Varane, Mohammed Salisu, Moussa Djenepo, Tyrell Malacia

Milieux de terrain : James Ward-Prowse, Bruno Fernandes, Scott McTominay

Attaquants : Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Che Adams

Manchester United contre Southampton Possible onze de départ :

Composition prévue de Manchester United : David de Gea (Gk), Diogo Dalot, Raphael Varane, Victor Lindelof, Tyrell Malacia, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford

Composition prévue de Southampton : Alex Mcarthy (Gk), Kyle Walker-Peters, Armel Bella-Kotchap, Mohammed Salisu, Moussa Djenepo, James Ward-Prowse, Romeo Lavia, Joe Aribo, Mohammed Elyounoussi, Adam Armstrong, Che Adams

