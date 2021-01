Liverpool avait subi un certain nombre de matchs nuls terribles qui leur ont permis de concéder leur place en tête du tableau des points. Désormais, ils souhaiteront retrouver une voie gagnante lorsqu’ils se dirigeront vers St Mary’s et affronteront Southampton. La Premier League 2020-21 Southampton vs Liverpool se jouera au St Mary’s Stadium.

Les hôtes, d’un autre côté, n’ont pas non plus réussi à enchaîner les victoires et ces dernières semaines, ils sont sortis de l’ébullition.

La dernière fois que Southampton a réussi à gérer un match nul contre Liverpool, c’était lors d’un affrontement en Premier League à Anfield lors de la saison 2016-17.

Pour Liverpool, Naby Keita et Joel Matip sont exclus en raison d’une blessure. Pourtant, le trio de Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah a retrouvé une certaine forme lors du match contre Crystal Palace il y a deux semaines.

La Premier League 2020-21 Southampton vs Liverpool débutera à 1h30.

Southampton, en revanche, sera privé de l’arrière central Jannik Vestergaard et de l’ailier Nathan Redmond pour ce match.

L’ajout de Thiago à leur milieu de terrain devrait ajouter beaucoup d’étincelle à Liverpool et par conséquent, nous prévoyons que les Reds devraient repartir de ce match avec trois points.

SOU vs LIV Premier League, Dream11 Team pour Southampton vs Liverpool: diffusion en direct

Le prochain match de Premier League 2020-21 entre Southampton et Liverpool sera diffusé en direct sur Star Sports. Pour suivre l’action en direct sur une plateforme de streaming, les amateurs de football doivent se connecter à Disney + Hotstar VIP.

SOU vs LIV Premier League, Dream11 Team pour Southampton vs Liverpool: Détails du match

Mardi 5 janvier: Southampton vs Liverpool se jouera au St Mary’s Stadium.

SOU vs LIV Premier League, Dream11 Formation de départ probable de Southampton contre Liverpool: Alex McCarthy; Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Jack Stephens, Ryan Bertrand; Theo Walcott, James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Stuart Armstrong; Che Adams, Danny Ings

SOU vs LIV Premier League, Dream11 Match de départ probable de Liverpool contre Southampton: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Nat Phillips, Fabinho, Andy Robertson; Jordan Henderson, Gini Wijnaldum, Thiago Alcantara; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane