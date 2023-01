So’ton 2 – 1 Blackpool

Romain Perraud a marqué deux fois pour sceller la place de Southampton au cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 sur Blackpool de Mick McCarthy à St Mary’s.

Les Seasiders, languissant dans les deux derniers du championnat, ont tenu bon en première mi-temps contre leur adversaire de Premier League lors de ce qui était le premier match du nouveau patron McCarthy.

Mais ils étaient en retard à la pause après que Perraud ait marqué directement sur coup franc, et l’arrière latéral français a ensuite prolongé l’avantage de son équipe au milieu de la seconde période avant que Charlie Patino ne retire un but.

Le résultat garantit que Southampton est à une victoire d’atteindre son quatrième quart de finale de la FA Cup en six saisons.

Samedi était le deuxième affrontement de coupe des Saints en cinq jours, après avoir perdu le match aller de leur demi-finale de la Coupe Carabao contre Newcastle 1-0 mardi et conduit le patron Nathan Jones à effectuer huit changements.

Mislav Orsic a été le premier à tester Chris Maxwell alors qu’il enroulait un effort à côté du poteau gauche du gardien de Blackpool après quatre minutes.

Maxwell a ensuite évité de concéder une ouverture précoce lorsqu’il a battu le tacle plongeant de Sekou Mara à l’intérieur de la surface de réparation pour dégager, l’attaquant des Saints prenant une réservation dans l’incident.

Les hôtes ont été les plus brillants dans ce qui a été un début de période lent, avec peu d’occasions pour l’un ou l’autre adversaire à la 15e minute.

Orsic a essayé de démarrer quelque chose quand il s’est accroché à un centre de la droite et l’a renvoyé à Perraud, mais c’était un angle trop serré pour un tir.

Il ne fallut cependant pas longtemps avant que le Français ne marque le premier match.

CJ Hamilton a été averti pour avoir fait tomber Samuel Edozie au bord de la surface, et Perraud n’a pas perdu de temps en frappant le coup franc résultant directement dans le coin inférieur gauche du filet.

Les Seasiders ont failli égaliser lorsque Jerry Yates a lancé une frappe composée sur Willy Caballero, qui a sauté pour le faire basculer bien haut sur les boiseries, et a profité d’une poussée tardive en première mi-temps mais n’a rien pu faire d’un corner ou d’un coup franc.

Image:

Perraud a ouvert le score sur un beau coup franc en première mi-temps





Southampton a survécu à une frayeur au début de la seconde période en laissant Yates jouer Ian Poveda au but depuis la gauche. Caballero s’est avancé pour arrêter la tentative initiale depuis l’intérieur de la zone, mais n’a pu que bloquer la tentative initiale.

Poveda a bondi sur le rebond alors que le gardien des Saints et deux défenseurs se sont précipités vers la ligne de but, poussant un soupir de soulagement lorsque l’attaquant de Blackpool a dirigé son effort large.

Les hôtes ont porté le score à 2-0 après le redémarrage lorsque Perraud s’est accroché à une touche rapide de Mara à l’intérieur de la surface et a décoché une frappe du pied gauche devant Maxwell dans le coin inférieur droit.

Blackpool a réduit le déficit en cinq minutes lorsque Poveda a nourri Patino, qui a terminé avec un effort bas et à bout portant dans le coin inférieur gauche pour refuser aux hôtes une feuille blanche. Une vérification VAR rapide a déterminé qu’il n’y avait pas de hors-jeu dans la préparation et que le but était maintenu.

Le remplaçant Theo Walcott a failli en faire trois pour les hôtes lorsque son tir de la droite a dévié un maillot bleu et a rebondi dangereusement près de la ligne de but avant d’atterrir sur le toit du filet.

Les Saints ont repoussé les Seasiders en six minutes de temps additionnel, Che Adams bloquant l’effort hoché de la tête de Callum Connolly et Caballero mettant ses gants sur la tête de Charlie Goode pour conclure la victoire.

Et après?

de Southampton le prochain match est leur demi-finale retour de la Coupe Carabao à Newcastle mardi, quand ils chercheront à renverser un déficit de 1-0 et à atteindre la finale à Wembley. Le jeu sera en direct Sports du ciel; coup d’envoi 20h.

L’équipe de Nathan Jones revient ensuite en Premier League samedi avec un voyage à Brentford; coup d’envoi 15h.

de Blackpool la prochaine sortie est dans le championnat samedi, lorsqu’ils se rendront à Middlesbrough; coup d’envoi 15h.

Mick McCarthy prend alors en charge son premier match à domicile en tant que patron de Blackpool, avec Rotherham visiter Bloomfield Road le samedi 11 février; coup d’envoi 15h.