So’ton 1 – 4 Leicester

Leicester a battu Southampton alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire 4-1 à St Mary’s.

Il n’a fallu que 21 secondes à Jamie Vardy pour donner l’avantage aux Foxes, tandis que d’autres mauvaises défenses de Southampton ont vu Kasey McAteer doubler leur avance avant la mi-chemin de la première mi-temps.

Samuel Edozie en a ensuite retiré un pour les Saints, mais Wilfried Ndidi a redonné l’avance de deux buts dans le temps additionnel de la première mi-temps, avant que Stephy Mavididi ne s’assure du résultat à la 67e minute.

Jamie Vardy a donné l'avantage à Leicester 1-0 après seulement 21 secondes vendredi soir alors qu'ils remportaient la victoire à Southampton.



Ce fut une autre soirée frustrante pour Southampton, qui a terminé avec 10 joueurs après un carton rouge tardif pour Kamaldeen Sulemana. Leicester, quant à lui, retrouve la tête du Championnat pour au moins 24 heures.

Leicester déchire le terrible Southampton

Southampton avait enduré deux semaines de repos après cette défaite 5-0 à Sunderland, mais on se demandait ce qu’ils faisaient pendant la trêve internationale, lorsque Vardy a donné l’avantage à Leicester après une combinaison intelligente avec Mavididi.

Une défense encore plus horrible a suivi de la part des Saints à la 18e minute. Encore une fois, ils se sont tiré une balle dans le pied alors qu’ils l’offraient au fond de leur propre moitié de terrain, permettant à Kiernan Dewsbury-Hall de lancer une passe à McAteer, qui a battu Gavin Bazunu.

Leicester a ensuite offert sa propre bouée de sauvetage, alors que le jeu bâclé de Callum Doyle à l’arrière a permis à Che Adams de trouver Edozie, qui en a marqué un à la 25e minute.

Mais avant la pause, l’avantage de deux buts a été rétabli après que Mavididi ait bien tourné et trouvé Ndidi, qui a contourné Taylor Harwood-Bellis puis a tiré dans Bazunu.

Avec un quart du match à jouer, c’était un quatrième pour Leicester. Une pause rapide a permis à Mavididi de bénéficier de la liberté de la moitié de terrain de Southampton, et il a couru vers l’avant avant de glisser le ballon devant Bazunu.

Une nuit misérable a été encore pire lorsque Sulemana, qui a donné le ballon pour le quatrième de Leicester, a vu rouge pour une fente tardive téméraire sur James Justin.

Russell Martin de Southampton :

« J’ai demandé aux joueurs d’affronter une très bonne équipe. Je pensais que c’était un très bon match avec deux bonnes équipes. Nous nous sommes rendu la tâche vraiment difficile en encaissant deux buts en début de match. Nous y sommes revenus avec brio. et le troisième but juste avant la mi-temps a été une véritable tuerie.

« Nous ne marquons pas nos occasions et ils le font. Ils étaient vraiment cliniques et nous ne l’étions pas. Les gens parleront du score et y liront ce qu’ils veulent, mais si nous étions cliniques ce soir, c’est un match beaucoup plus serré que ne le suggère le score. « .

Enzo Maresca de Leicester :

« Je suis très content. Tout d’abord du résultat et de la performance. Des joueurs comme James Justin qui n’ont pas été beaucoup impliqués jusqu’à aujourd’hui, et les joueurs qui sont sortis du banc, nous avons vu comment cela fonctionnait. Parce que nous sommes il va falloir 25 joueurs jusqu’à la fin [of the season].

« Jamie n’est pas un joueur que j’ai découvert ! Son histoire parle d’elle-même. C’est un joueur énorme, probablement le joueur le plus important que nous ayons. Mais nous avons aussi Kelechi Iheanacho et Patson Daka, nous devons donc essayer de gérer ces joueurs devant. Mais je suis content qu’il ait marqué parce que pour un attaquant, c’est la chose la plus importante. Je suis également content de sa performance pour l’équipe. »

Southampton est de retour en action de championnat mardi soir alors qu’il accueille Ipswich lors du coup d’envoi à 19h45 en direct sur Sky Sports Football Red Button. Leicester visite Norwich mercredi soir lors d’un affrontement à 20 heures en direct sur Sky Sports Football.