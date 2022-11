So’ton 1 – 1 Sheff Mer

Le nouveau manager de Southampton, Nathan Jones, a regardé depuis les tribunes de St Mary’s alors que sa nouvelle équipe potentielle frappait Sheffield mercredi aux tirs au but pour atteindre la Coupe Carabao les 16 derniers.

Une nuit, un accord a été conclu avec le patron de Luton, Jones, pour remplacer le limogé Ralph Hasenhuttl, une équipe de Southampton très modifiée – sous la direction de l’entraîneur de la première équipe Ruben Selles – est revenue par derrière pour passer au tour suivant.

Sheffield Wednesday, qui occupe la troisième place de la Ligue 1 après 17 matchs, a été une menace tout au long des 45 premières minutes et a pris l’avantage à juste titre grâce à Josh Windass (24), mais le penalty de James Ward-Prowse dans le temps d’arrêt en première mi-temps (45 + 2) après que Moussa Djenepo ait été trébuché dans la surface, Southampton a retrouvé le niveau.

Image:

Le nouveau manager de Southampton, Nathan Jones, a regardé depuis les tribunes de St Mary’s





Image:

Le penalty de James Ward-Prowse en première mi-temps a permis à Southampton d’égaliser





Les hôtes se sont améliorés après la pause mais n’ont pas trouvé de vainqueur dans le temps réglementaire. Le remplaçant Stuart Armstrong s’est approché le plus près, mais ses efforts à longue portée quelques minutes avant le coup de sifflet final se sont écrasés contre la barre transversale.

L’égalité est allée aux tirs au but et c’est Southampton qui a gardé son sang-froid. L’espoir de la Coupe du monde d’Angleterre Ward-Prowse, Mohamed Elyounoussi, Ibrahima Diallo, Ainsley Maitland-Niles, Adam Armstrong et Theo Walcott ont tous réussi à partir de 12 mètres, mais le défenseur des Owls Dominic Iorfa a vu son coup de pied sauvé par Alex McCarthy en Premier League a remporté la fusillade 6-5.

Southampton découvrira qui ils affronteront en huitièmes de finale jeudi. Le tirage au sort suit Manchester United vs Aston Villa, en direct sur Ciel Sports Football et Événement principal de Sky Sports à partir de 19h.

Image:

Le penalty de Dominic Iorfa a été sauvé par Alex McCarthy alors que Southampton a remporté la fusillade 6-5





Comment les Saints se sont qualifiés pour le quatrième tour

Le règne de près de quatre ans de Ralph Hasenhuttl dans le Hampshire a pris fin après le martèlement à domicile 4-1 de dimanche par Newcastle, qui a laissé les Saints dans la zone de relégation de premier plan.

Nathan Jones est rapidement devenu le favori pour le poste vacant et il a posé pour des photos avec des supporters locaux avant le coup d’envoi, après avoir pris en charge la défaite 2-0 du club actuel de Luton à Stoke mardi soir.

Le joueur de 49 ans aurait été préoccupé par une performance fragmentée en première mi-temps dans laquelle les visiteurs animés du South Yorkshire ont à plusieurs reprises menacé et initialement dirigé.

Livewire Josh Windass a remporté le premier match à la 24e minute, marquant avec force son sixième but de la saison au-delà d’Alex McCarthy après avoir été écarté par Fisayo Dele-Bashiru.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur de l’équipe première de Southampton, Ruben Selles, a effectué neuf changements pour la visite de Sheffield mercredi. Le capitaine James Ward-Prowse et le défenseur Mohammed Salisu ont été les seuls joueurs à conserver leur place après la raclée 4-1 de dimanche par Newcastle en Premier League. Alex McCarthy, Lyanco, Duje Caleta-Car, Moussa Djenepo, Ibrahima Diallo, Joe Aribo, Samuel Edozie, Sekou Mara et Adam Armstrong sont tous entrés dans la formation de départ. Le manager de Sheffield Wednesday, Darren Moore, a effectué six changements par rapport à l’équipe qui a battu Morecambe en FA Cup la semaine dernière. Le skipper Barry Bannan et le défenseur central Michael Ihiekwe ont été rétablis dans le onze de départ. Il y a également eu des rappels pour Marvin Johnson, Fisayo Dele-Bashiru, Callum Paterson et Lee Gregory.

Image:

Josh Windass a donné à Sheffield Wednesday la tête sur la côte sud





Les Saints ont presque attrapé un niveleur rapide, mais le gardien des Owls, David Stockdale, a superbement repoussé la tête de Joe Aribo sur un coup franc de James Ward-Prowse.

Alors que mercredi pousse à la promotion au championnat et que les Saints luttent contre la relégation, les deux clubs pourraient bien se revoir la saison prochaine.

Les voyageurs en bonne santé n’ont pas perdu de temps à narguer leurs rivaux à propos de cette possibilité et à chanter “nous montons ; tu descends » résonnait régulièrement autour d’un stade de plus en plus exaspéré.

Les supporters locaux agités, qui ont également vu McCarthy nier le buteur Windass à deux autres occasions, ainsi que le capitaine des Owls Barry Bannan, semblaient se préparer à huer leur équipe sous-performante à la pause.

Mais les joueurs des Saints ont évité ce traitement de plus en plus familier après que le travail acharné de mercredi ait été annulé dans le temps additionnel lorsque le défenseur Marvin Johnson a suspendu une jambe pour faire tomber Moussa Djenepo dans la surface.

L’arbitre John Brooks a immédiatement indiqué l’endroit et le capitaine Ward-Prowse a dûment écrasé le penalty au centre du but de Stockdale pour changer le teint du match.

Les Owls, qui étaient sur une séquence de sept matches sans défaite dans toutes les compétitions avant de perdre sur la côte sud, ont été le dernier club extérieur à la première division à remporter la Coupe de la Ligue après la victoire sur Manchester United lors de la finale de 1991.

Les hommes de Darren Moore n’étaient pas sur le point de se retourner, même si le défenseur Michael Ihiekwe a dégagé deux fois la ligne du remplaçant Theo Walcott juste après l’heure de jeu suite à une distribution bâclée de Stockdale.

Les Saints pensaient avoir gagné le match à trois minutes de la fin, mais l’effort dévié de Stuart Armstrong est revenu sur la barre transversale et Duje Caleta-Car n’a pas pu prendre le rebond de la tête.

L’égalité s’est terminée par une séance de tirs au but et McCarthy a été le vainqueur du match, sauvant le coup de pied de Dominic Iorfa pour envoyer les hôtes au quatrième tour.

Selles : Mission accomplie pour les Saints

Southampton entraîneur de l’équipe première Ruben Selles a déclaré: “Cette équipe est une équipe qui peut faire de grandes choses mais tout a besoin de temps dans cette vie et quand vous construisez une nouvelle équipe, ce n’est jamais facile au début.

“Certains de ces garçons ont besoin de patience. C’est ce que nous devons apprendre, être un peu plus patient dans les situations où nous voulons construire quelque chose de bien.

“Je sais que parfois ce processus de croissance ne va pas de pair avec la compétition, avec le score, avec la nécessité de gagner chaque match.

Image:

L’entraîneur de la première équipe Ruben Selles dit que Southampton a réalisé ce qu’il voulait de la rencontre





“Si vous perdez aujourd’hui, c’est une grosse perte, si vous gagnez, c’est ce qu’il faut faire. Nous ne nous attendions pas à gagner si tard. En deuxième mi-temps, nous avons eu des occasions de la terminer avant.

“Cela ne s’est pas produit et dans les tirs au but, nous l’avons fait, donc c’était bien fait, c’est une mission accomplie pour tout le monde – non seulement pour passer au tour suivant, mais aussi pour les sentiments, l’unité, la performance et nous avons obtenu tout ce que nous voulions de le jeu.”

Moore fier de “l’exceptionnel” Sheff Wed

Mercredi de Sheffield gestionnaire Darren Moore a déclaré: “Je suis vraiment fier de l’équipe. Nous avons maintenu l’opposition de la Premier League pendant 90 minutes à un match nul pour la forcer aux tirs au but. Je pensais que nous étions exceptionnels en première mi-temps.

“Même à la mi-temps, lorsque nous avons donné le penalty, nous devions simplement continuer, ranger les zones et prendre les bonnes décisions. Le match n’était pas terminé, il était encore grand ouvert à l’une ou l’autre des équipes pour gagner le match. Les deux les équipes se sont essayées, les deux équipes ont changé de système pour tenter de gagner le match.

“Je n’ai aucun problème avec ça [the nature of the defeat]. Je voulais voir où en était mon équipe. C’était un baromètre contre l’opposition de Premier League et ils ont vraiment bien fait, tous.”

Image:

Le manager de Sheffield Wednesday, Darren Moore, était fier de la performance de son équipe à St Mary’s





Jones observe la lutte des Saints, mais a toujours des raisons d’être optimiste

Dan Sansom de Sky Sports à St Mary’s :

De nombreux fans de Southampton ont reçu la nouvelle qu’ils espéraient lundi lorsqu’il a été confirmé que le club avait décidé de se séparer de Ralph Hasenhuttl. Avec leur équipe assise dans la zone de relégation de la Premier League après avoir perdu six de leurs neuf derniers matchs, la plupart ont estimé qu’il était temps de changer.

L’entraîneur de l’équipe première de Southampton, Ruben Selles, a pris en charge le match nul de la Coupe Carabao en milieu de semaine contre Sheffield mercredi, sous le regard du nouveau manager Nathan Jones depuis les tribunes de St Mary’s.

Bien que Southampton ait aligné une équipe très différente de celle qui a été fortement battue par Newcastle en Premier League dimanche, Jones a toujours pu obtenir un aperçu utile de ce dont il est sur le point d’hériter.

Southampton a réussi 18 tirs contre Sheffield mercredi. Ils ont marqué une fois. C’est l’histoire de leur saison et celle qui a sans aucun doute contribué au limogeage de Hasenhuttl. Au cours de leurs 14 matchs de Premier League jusqu’à présent, ce n’est que lors des défaites contre les Wolves et Manchester City qu’ils ont réussi moins de neuf tirs en 90 minutes. Mais ils n’ont réussi que 12 buts – le quatrième plus bas de la division.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après son limogeage de Southampton, revisitez les plus lourdes défaites de Ralph Hasenhuttl en Premier League



Malgré le manque de pointe dans le dernier tiers, la capacité des Saints à créer autant d’occasions encouragera Jones étant donné l’âge moyen de sa nouvelle équipe potentielle. Lors d’une refonte de 83 millions de livres sterling cet été, 10 nouveaux joueurs sont arrivés à St Mary’s, dont six âgés de 20 ans ou moins. Southampton a désormais la deuxième formation de départ la plus jeune (24,3) de la Premier League.

Jones a fait ses preuves en matière de développement de la jeunesse – il suffit de regarder James Justin de Leicester et Jack Stacey de Bournemouth – et il aurait été particulièrement impressionné par la performance de Samuel Edozie, 19 ans, contre Sheffield mercredi. Signé de Manchester City en septembre, le rythme et la ruse de l’ailier ont attiré l’attention des supporters locaux et il a mérité à juste titre une salve d’applaudissements lorsqu’il a été remplacé en seconde période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la défaite 2-0 de mardi à Stoke, le patron de Luton, Jones, a confirmé qu’il discuterait avec Southampton pour devenir le prochain manager du club.



Ne vous y trompez pas, cependant, érafler l’opposition de la Ligue 1 aux tirs au but montre l’ampleur de la tâche qui attend Jones. Le voyage de samedi à Liverpool – probablement son premier match en charge – est un coup franc, mais si Southampton perd, ce sera la première fois qu’ils passeront Noël dans les trois derniers de la Premier League depuis 2004/05. Ils ont été relégués cette saison.

Cependant, avec la capacité de Jones à développer les jeunes et à tirer le meilleur parti de ses joueurs, la hiérarchie de St Mary espère qu’il sera l’homme qui éloignera Southampton de ce même sort. Malgré leurs luttes récentes, il y a des raisons d’être optimistes.

Et après?

Nathan Jones est susceptible de prendre en charge Southampton pour la première fois le samedi lorsqu’ils voyagent à Liverpool en Premier League dans leur dernier match avant la Coupe du monde ; démarrer 15h.

Mercredi de Sheffielddont la saison de League One se poursuit lors du tournoi d’hiver, font le déplacement Accrington Stanley Samedi; démarrer 15h.