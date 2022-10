So’ton 1 – 1 Arsenal

Arsenal a raté l’occasion de restaurer son avance de quatre points en tête de la Premier League alors que Southampton revenait de l’arrière pour faire match nul 1-1 à St Mary’s.

Après la victoire 3-1 de Manchester City sur Brighton samedi, Arsenal savait que seule une victoire suffirait pour retrouver un avantage sain en haut du tableau et ils ont pris un départ parfait lorsque la belle frappe du pied droit de Granit Xhaka sur un centre de Ben White les a mis devant à la 11e minute.

Mais malgré leur domination en première mi-temps, l’avance d’Arsenal est restée mince et ils ont dû payer lorsque la finition composée de Stuart Armstrong, suite au bon travail de Mohamed Elyounoussi, a ramené Southampton à égalité après la pause (65).

Image:

La finition composée de Stuart Armstrong a valu à Southampton un point à St Mary’s





Notes des joueurs Southampton : Bazunu (7), Caleta-Car (6), Lyanco (6), Salisu (6), Perraud (6), Diallo (7), Ward-Prowse (6), Elyounoussi (7), S Armstrong (7), Aribo (6), A Armstrong (6). Sous-titres : Walcott (6), Adams (6), Edozie (n/a). Arsenal: Ramsdale (6), White (7), Saliba (6), Gabriel (7), Tomiyasu (6), Partey (6), Xhaka (7), Saka (6), Odegaard (6), Martinelli (6), Jésus (6). Sous-titres : Nketiah (6), Tierney (6), Vieira (n/a). Homme du match: Mohamed Elyounoussi.

Le résultat voit les Gunners avancer de deux points en tête, mais a empêché leur série de victoires de s’étendre à neuf matchs dans toutes les compétitions. Le mini-renouveau de Southampton continue. Ils sont désormais invaincus en trois matches mais restent 15e, trois points au-dessus de la zone de relégation.

Comment les Saints ont riposté pour frustrer les Gunners

La dernière visite d’Arsenal à St Mary’s – une défaite 1-0 – était la troisième de trois défaites consécutives en avril, ce qui leur a finalement coûté la qualification en Ligue des champions.

Les Gunners se sont rendus sur la côte sud à cette occasion en tant que premiers meneurs de la Premier League et avec une progression depuis la phase de groupes de la Ligue Europa déjà assurée.

Image:

La belle frappe du pied droit de Granit Xhaka a donné l’avantage à Arsenal à la 11e minute sur la côte sud





Les hommes de Mikel Arteta n’ont pas tardé à affirmer leur autorité sur la compétition. Xhaka avait déjà testé le gardien de but de Southampton Gavin Bazunu lors d’un sort d’ouverture dominant lorsqu’il a frappé avec insistance une demi-volée du pied droit dans le toit du filet depuis le niveau du point de penalty après que le blanc déchaîné ait joué un une-deux avec Bukayo Saka et a traversé de la droite.

Southampton avait mis fin à une série de cinq matchs sans victoire avec une victoire nerveuse 1-0 en milieu de semaine chez ses voisins Bournemouth. Pourtant, avec Che Adams – leur vainqueur du match au Vitality Stadium – commençant sur le banc en raison d’un problème aux ischio-jambiers, ils manquaient initialement de menace offensive.

Gabriel Jesus a presque doublé l’avance d’Arsenal juste avant la pause mais sa volée, après une belle interaction avec le capitaine Martin Odegaard, a été repoussée par Bazunu.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a effectué trois changements à son équipe après la victoire 1-0 de mercredi soir contre Bournemouth. L’arrière droit blessé Kyle Walker-Peters a été remplacé par Lyanco, tandis qu’Ibrahima Diallo a remplacé Ainsley Maitland-Niles, qui n’était pas éligible pour affronter son club parent. L’attaquant Che Adams a marqué au Vitality Stadium, mais il est tombé sur le banc après avoir contracté un problème aux ischio-jambiers. Stuart Armstrong a commencé à sa place. Bukayo Saka a subi un coup lors de la victoire 1-0 d’Arsenal en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven, mais a commencé à St Mary’s, ce qui signifie que les Gunners sont restés inchangés après la victoire du week-end dernier sur Leeds à Elland Road. Oleksandr Zinchenko manquait à nouveau pour l’équipe de Mikel Arteta en raison d’une blessure au mollet.

L’attaquant brésilien a eu une autre occasion en or de donner un répit aux Gunners à l’heure de jeu, mais il a hésité et a été refusé par un tacle de la dernière chance d’Elyounoussi après avoir percé au but.

Elyounoussi a ensuite eu un autre impact révélateur sur le jeu alors que les Saints égalisaient avec leur première tentative significative.

L’ailier norvégien a fait irruption avant de livrer un ballon parfaitement lesté à l’international écossais rappelé Armstrong pour glisser calmement le ballon au-delà d’Aaron Ramsdale et dans le coin inférieur gauche.

Arsenal pensait avoir remporté un vainqueur à la 79e minute grâce à Odegaard, mais le ballon a été jugé hors jeu avant d’être coupé par le remplaçant Kieran Tierney.

Mis à part la brève joie de l’effort refusé d’Odegaard, les Gunners ont rarement menacé de reprendre la tête alors que leurs aspirations au titre subissaient un revers.

Southampton, quant à lui, a gagné un point durement disputé pour alléger davantage la pression sur le patron sous le feu Ralph Hasenhuttl.

Statistiques Opta : tirage rare pour les Gunners

Il s’agissait du premier match nul d’Arsenal en Premier League depuis janvier (0-0 contre Burnley), mettant fin à une série de 27 matches de championnat sans un.

Southampton n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs de Premier League contre Arsenal (D3 L4), cette victoire ayant eu lieu lors de ce match précis la saison dernière.

Southampton a disputé trois matchs de Premier League sans défaite (W1 D2) pour la première fois depuis février (une série de cinq).

Arsenal n’a pas réussi à remporter un match de Premier League au cours duquel il a ouvert le score pour la première fois depuis le jour de l’An (défaite 2-1 contre Man City), après avoir remporté 18 matches de ce type avant aujourd’hui.

Avec quatre buts toutes compétitions confondues en 2022/23, Granit Xhaka connaît sa meilleure saison de buts avec Arsenal, marquant des apparitions consécutives pour le club pour la deuxième fois seulement (également en septembre 2016).

L’égalisation de Stuart Armstrong était son premier but en 21 matches de Premier League, tandis que chacun de ses sept buts précédents dans la compétition a été marqué à St Mary’s.

Et après?

Southampton sont de retour en action samedi lorsqu’ils se rendent à Selhurst Park pour affronter Palais de cristal en Premier League (coup d’envoi 15h).

Du côté de Hasenhuttl alors bienvenue Newcastle à St Mary’s le 6 novembre, en direct Sports du ciel (coup d’envoi 14h).

À la prochaine pour Arsenal est un voyage à PSV Eindhoven en Ligue Europa jeudi (coup d’envoi 17h45). Les Gunners accueillent ensuite Forêt de Nottingham en Premier League dimanche (coup d’envoi 14h).