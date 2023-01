So’ton 0 – 1 Newcastle

Newcastle a fait un pas de plus vers sa première finale de coupe nationale depuis 1999 avec une victoire énervée 1-0 sur Southampton en difficulté, dont les malheurs ont été aggravés par le fait qu’ils avaient encore un autre but marqué par VAR et ont été réduits à 10 hommes tard.

Joelinton était coupable d’avoir rejeté ce qui semblait être la meilleure chance d’un match prudent lorsqu’il a été trouvé par Miguel Almiron au deuxième poteau, tirant sans but au-dessus de la barre avec le but béant (53), avant d’expier son erreur précédente en tapotant le remplaçant à domicile. Centre d’Alexander Isak (73e).

Che Adams a gâché l’opportunité la plus présentable de Southampton avant l’ouverture du match, terminant deuxième dans un tête-à-tête avec “l’exceptionnel” Nick Pope (65), avant qu’Adam Armstrong ne soit ensuite refusé après avoir tâtonné le ballon sur la ligne (75), seulement pour que le VAR repère un handball dans la préparation – la deuxième fois en trois jours, les Saints ont vu des buts refusés après l’examen du VAR.

“Nous avons été victimes de quatre appels VAR contre nous [recently]”, a déclaré Nathan Jones après le match.

Le gardien de but des Magpies Pope a fait 10 apparitions et a fait face à 20 tirs depuis la dernière fois qu’il a concédé un but, ce qui a conduit Newcastle à garder plus de draps propres dans toutes les compétitions que toute autre équipe des cinq grandes ligues européennes.

“Nick a fait de gros arrêts aujourd’hui. Surtout celui contre [Che] Adams – c’était un grand moment dans le match. Il s’est levé pour nous comme il l’a fait toute la saison. Je ne peux pas le noter assez haut”, s’est régalé le manager Eddie Howe.

Les deux équipes se rencontreront à nouveau le 31 janvier pour décider qui remportera le prix d’une finale de Wembley fin février contre Nottingham Forest ou Manchester United.

Nouvelles de l’équipe Southampton: Nathan Jones a fait ses débuts complets à Charly Alcarez et Mislav Orsic, tandis que Moussa Djenepo a également été rétabli dans le onze de départ.

Newcastle : L’équipe d’Eddie Howe est restée inchangée depuis l’impasse 0-0 des Magpies face à Crystal Palace.

Comment Newcastle a mis un pied en finale

La progression de la coupe avait donné un peu de répit au patron sous le feu Nathan Jones après trois victoires en l’espace d’une semaine en janvier, les Saints ont progressé dans la FA Cup, la Carabao Cup et ont devancé Everton en Premier League.

Depuis lors, Southampton est revenu sur terre avec une défaite 1-0 contre Aston Villa – leur quatrième défaite consécutive à domicile en championnat – et un revers en demi-finale aux mains de Newcastle.

“Le score 1-0 est délicat, rien n’est décidé”, a déclaré Howe Sports du ciel par la suite, mais Newcastle sera néanmoins favori pour progresser, Joelinton inscrivant son troisième but en huit matchs.

Les Saints, qui avaient ce qu’ils pensaient être un égaliseur d’Armstrong refusé pour le handball par VAR, ont vu leur nuit de frustration se terminer lorsque Duje Caleta-Car a été expulsé dans les phases finales – leur premier licenciement dans une compétition en plus de 12 mois.

Le défenseur, qui écopait déjà d’un carton jaune lorsqu’il s’est lancé dans un tacle maladroit sur Allan Saint-Maximin à la 86e minute, sera exclu du match retour dans sept jours.

La figure centrale Joelinton a également eu un but en première mi-temps exclu par VAR, de la même manière que celui d’Armstrong, avant de manquer un gardien, mais d’appliquer ensuite la touche révélatrice à la livraison taquine d’Isak. Le remplaçant a contourné Caleta-Car et a posé le ballon sur une plaque pour le Brésilien au poteau arrière, qui a poussé dans le filet avec Gavin Bazunu bloqué.

“Le but était naïf”, a conclu Jones.

Howe appelle à la prudence | Pape “remarquable”

L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe :

“Ce fut un match difficile. Les deux équipes ont eu leurs moments si heureux de remporter la victoire, mais ce n’est que la mi-temps. Nous n’étions pas cliniques jusqu’au but de Joe. Je ne peux en aucun cas critiquer l’équipe, ça a été un bonne journée pour nous.

“Il y a beaucoup à jouer dans le match nul. Nous avions besoin de Nick [Pope]. Très heureux de voir VAR intervenir [to disallow Southampton’s goal].

“Les deux arrêts effectués par Nick ont ​​été de grands moments dans le match. C’était un moment énorme dans le match, Nick s’est levé. Il a été exceptionnel pour nous cette année. Il a une excellente défense devant lui, mais chaque fois qu’il en a besoin, il a produit le des biens pour nous.”

Jones : Je ne peux plus faire la fête à cause du VAR

L’entraîneur de Southampton, Nathan Jones :

“Je suis vraiment fier du niveau de performance. C’est une équipe difficile à affronter. Je pensais que nous étions excellents et pour nous, pour concourir comme nous l’avons fait, nous avons parcouru un long chemin. En seconde période, nous avons vraiment fait un pas en avant. il et manquait juste un peu de qualité.

“De nos jours, vous ne pouvez pas célébrer un but parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. On ne sait jamais. Nous avons été victimes de quatre buts VAR [recently]. C’est vraiment décevant. Pas de problème avec les officiels ou quoi que ce soit, ça a été donné dans le studio VAR.

“Je pensais que c’était un match divertissant. Nous sommes allés juste après eux, nous étions courageux, audacieux et énergiques. Nous savons que nous avons besoin d’un peu d’aide, d’un peu plus de qualité, une fois que nous obtenons cela et que nous arrêtons de concéder des buts régulièrement, nous sera plus difficile à battre. Si nous faisons cela, nous serons une meilleure équipe.

“Nous avons eu besoin de cette fenêtre pour recruter. Vous avez vu [Charly] Alcaraz ce soir, que j’ai trouvé phénoménal.”

Guimarães : le pape meilleur au monde

Le milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimaraes :

“Nous avons très bien joué. Nous avons contrôlé le match mais nous avons raté quelques occasions. Nous sommes heureux de pouvoir gagner le premier match – 1-0 est important pour nous. Je suis fier de l’équipe aujourd’hui.

“Nous pourrions marquer plus mais nous avons un but, c’est important. Je voudrais remercier Nick Pope. Il a été brillant pour nous. Je pense qu’il est actuellement le meilleur gardien de but au monde.”

Statistiques Opta : premier carton rouge des Saints en plus de 12 mois

Southampton a perdu quatre de ses cinq derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues (W1), après avoir perdu un seul des cinq précédents (W1 D3).

Newcastle a remporté un match de Coupe de la Ligue à l’extérieur contre un adversaire de Premier League pour la première fois depuis octobre 2014, lorsqu’il a battu Manchester City 2-0 (perdu 0-4 contre Tottenham en décembre 2014 et fait match nul 1-1 avec Hull en novembre 2016).

Le carton rouge de Duje Caleta-Car était le premier renvoi de Southampton dans une compétition en plus de 12 mois, depuis que Yan Valery a vu rouge contre Swansea en FA Cup le 8 janvier 2022.

Joelinton a marqué trois buts lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues pour Newcastle, autant qu’il en a réussi lors de ses 27 précédents.

Et après?

Southampton retour à l’action en FA Cup samedi avec la visite de Blackpool; coup d’envoi 15h.

Les Saints affrontent alors Newcastle lors du match retour de leur demi-finale de la Coupe Carabao à St James ‘Park mardi, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 20h.

Newcastle sont déjà hors de la FA Cup, ce qui signifie qu’ils ont un week-end libre. En conséquence, leur prochain jeu est la visite de Southampton mardi, quand une place en finale de la Coupe Carabao sera en jeu.

Les Magpies reviennent ensuite en Premier League avec la visite de West Ham le samedi 4 février, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 17h30.