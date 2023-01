So’ton 0 – 1 N Forêt

Nottingham Forest est sorti de la zone de relégation de la Premier League et a laissé Southampton enraciné au bas du tableau avec une victoire méritée 1-0 à St Mary’s.

Après un impressionnant match nul à domicile avec Chelsea le jour du Nouvel An, Forest, 18e, s’est rendu sur la côte sud à la recherche de sa première victoire à l’extérieur cette saison et a pris les devants lorsque Brennan Johnson, qui avait auparavant secoué la barre transversale de près, a bondi sur une erreur de Lyanco et a couru sans faute avant de mettre en place Taiwo Awoniyi pour un simple tap-in (27).

Southampton, qui a maintenant perdu six matchs de championnat consécutifs, a perdu une occasion de prendre les devants en première mi-temps lorsque Che Adams a tiré large mais n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré et a de nouveau été hué par ses propres fans à la fin de chaque mi-temps. .

Southampton reste 20e après avoir récolté seulement 12 points en 17 matches, tandis que Forest monte au 15e après avoir perdu seulement deux de ses huit derniers matchs.

Image:

Le but de Taiwo Awoniyi en première mi-temps a suffi à Nottingham Forest pour battre Southampton





Notes des joueurs Southampton : Bazunu (5), Walker-Peters (6), Lyanco (4), Bella-Kotchap (5), Salisu (6), Perraud (5), Lavia (6), Ward-Prowse (6), Elyounoussi (6) , Mara (6), Adams (5). Sous-titres : Caleta-Car (6), Edozie (6), Aribo (6), A Armstrong (6), S Armstrong (5). Forêt de Nottingham : Henderson (6), Aurier (6), Worrall (7), Boly (7), Lodi (7), Yates (7), Freuler (6), Mangala (6), Johnson (7), Gibbs-White (6 ), Awoniyi (7). Sous-titres : Colback (6), Scarpa (6), Surridge (6), Toffolo (n/a), N Williams (n/a). Joueur du match : Brenan Johnson.

Jones: la mauvaise forme des saints n’est pas entièrement de ma faute

Les supporters mécontents de Southampton ont scandé “vous ne savez pas ce que vous faites” à plein temps alors que le manager Nathan Jones perd depuis que le poste s’étend sur quatre matchs de Premier League.

“Quoi qu’en pensent les fans, nous sommes dans cette situation. Ce n’est pas entièrement de ma faute”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons gagné qu’un seul match ici en autant de fois. Je n’ai disputé que deux matchs à domicile ici et j’en ai gagné un (contre Lincoln en Coupe Carabao). Je connais la frustration, mais ce n’est pas entièrement de ma faute.

“Les joueurs manquent de confiance et les fans peuvent les soutenir, quoi qu’ils pensent. Ils veulent voir un résultat et une performance et nous essayons de leur donner cela.

“Les efforts ne manquent pas, peut-être un peu de savoir-faire et un peu de naïveté, mais quand on manque de confiance, les choses ne se passent pas tout à fait. Mais les choses vont changer et ils doivent se rallier à l’équipe pour cela.”

Comment Forest a remporté une victoire vitale

Nottingham Forest est arrivé sur la côte sud avec le pire bilan à l’extérieur de la Premier League, prêt à affronter l’équipe avec la moins bonne forme à domicile.

Lors d’une rencontre à enjeux élevés, Bhupinder Singh Gill est devenu le premier arbitre assistant sikh-pendjabi à officier en Premier League, un spectacle de lumière élaboré a illuminé le stade avant le coup d’envoi et l’énergie initialement transférée sur le terrain alors que les deux côtés gaspillaient premières chances glorieuses.

Le meilleur buteur de Southampton, Adams, a été le premier coupable, déformant inutilement le temps et l’espace après avoir été envoyé propre par Kyle Walker-Peters suite à un mauvais dégagement du gardien de Forest Dean Henderson.

La lamentable raté a été une grande déception pour les visiteurs et ils ont presque aggravé la frustration des Saints avec leur première attaque.

Image:

Che Adams a perdu une première chance de donner l’avantage à Southampton





Après qu’Awoniyi ait effectué un centre bas de la gauche, le tir raté de Ryan Yates est tombé gentiment sur Johnson non marqué, mais son effort croissant a frappé le cadre du but.

Il ne devait pas y avoir de deuxième sursis pour Southampton car la défense lâche qui a été la marque d’une campagne lugubre a de nouveau conduit à leur perte. Le défenseur des Saints, Lyanco, a hésité, puis a concédé la possession à mi-chemin, permettant à Johnson, à talon jet, d’éclater clairement et carrément vers Awoniyi, qui a inscrit son cinquième but de la campagne.

La percée n’était que le deuxième but de Forest sur la route dans la ligue cette saison et a brisé une sécheresse de six matchs remontant à un match nul 1-1 à Everton en août.

Nouvelles de l’équipe L’entraîneur de Southampton, Nathan Jones, a effectué trois changements à son équipe après la courte défaite 2-1 de samedi face à Fulham à Craven Cottage. Romain Perraud, Romeo Lavia et Sekou Mara ont remplacé Ainsley Maitland-Niles, Joe Aribo et Samuel Edozie, tous tombés sur le banc. Il n’était pas surprenant de voir l’entraîneur-chef de Nottingham Forest, Steve Cooper, conserver le même onze de départ qui a mérité un point à domicile contre Chelsea le jour de l’An. Il y avait une place sur le banc pour la signature hivernale de Gustavo Scarpa, qui est désormais éligible après son arrivée le 1er janvier.

Les saints n’ont rien évoqué en réponse avant la pause et ont subi l’ignominie récurrente d’être moqués du terrain par leurs supporters affamés de succès.

L’équipe locale a profité de beaucoup de possession de balle au cours d’une deuxième période serrée mais n’a pas réussi à tester Henderson, tout en semblant sensible aux contre-attaques.

Ils ont eu quatre minutes de temps additionnel pour chasser un précieux niveleur. Cependant, Forest était plus que confortable et a célébré avec jubilation une première victoire à l’extérieur depuis un succès 2-1 à Blackburn en mai 1999.

L’équipe renaissante de Steve Cooper a maintenant pris 11 points sur les 21 derniers disponibles, n’en ayant réussi que six sur les 33 précédents.

Jones : les saints ont une montagne à gravir

Le manager de Southampton, Nathan Jones, reconnaît que son équipe n’était pas assez bonne car ils n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré contre Nottingham Forest



Southampton directeur Nathan Jones a dit: “Ça fait [give us a mountain to climb]. Nous avons très bien commencé le match, sur le pied avant et avons eu une magnifique opportunité de prendre les devants et nous ne l’avons pas saisie et nous leur avons offert un but. Nous savons que si vous jouez des balles carrées ou lâches au milieu de terrain, vous êtes susceptible de donner le ballon.

“Nous n’avons jamais démontré assez de qualité en possession. Nous avions assez de possession autour de la surface, mais nous n’avons pas converti cela en occasions. C’est ce qui est frustrant. Nous devions parfois être plus courageux et plus audacieux avec nos passes, et nous n’étions pas Cela a permis à Forest de s’asseoir et nous ne pouvions pas les décomposer.

“Cela aurait pu être différent, mais nous devons mieux faire certaines choses pour que le score change. Premièrement, nous devons garder les draps propres. Deuxièmement, nous devons prendre des risques. Troisièmement, nous devons faire preuve de plus de bravoure dans le dernier tiers . Une fois que nous faisons cela, nous nous donnons la chance de gagner le match.”

Cooper: les fans de Forest attendent une victoire à l’extérieur

Le patron de Nottingham Forest, Steve Cooper, était ravi après que son équipe ait remporté sa première victoire sur la route cette saison



Forêt de Nottingham l’entraîneur-chef Steve Cooper a déclaré: “Quand le match s’est terminé, nous étions de loin la meilleure équipe et nous avons contrôlé la première mi-temps.

“J’ai mis les joueurs au défi de ne pas avoir peur du fait que nous n’avions pas pris suffisamment de points à l’extérieur. Et nous allons devoir commencer à le faire. Nous voulions faire face à cela et nous n’y avons pas pensé. Positions de Southampton et de la ligue.

“Tous nos fans méritent d’être félicités pour cette année, mais c’était génial pour les fans à l’extérieur. Je sais que les billets à l’extérieur sont difficiles à obtenir, donc je sais qu’il y a des voyageurs réguliers à l’extérieur qui ne nous ont pas vu gagner dans la ligue. Ils méritaient donc que ce soir.

“C’est un point de référence à coup sûr. Il [getting out of the bottom three] est quelque chose que nous avons voulu faire. C’est plus facile à dire qu’à faire, nous savons à quel point ces jeux sont difficiles. Nous devons juste continuer et y aller étape par étape, avec la culture et la solidarité.”

Y a-t-il un moyen de revenir à Southampton ?

Dan Sansom de Sky Sports :

Il peut sembler un peu étrange de suggérer avant le coup d’envoi que Southampton avait plus besoin de la victoire que Nottingham Forest étant donné que les deux équipes ont commencé la soirée dans la zone de relégation, mais l’équipe de Nathan Jones avait désespérément besoin de trois points alors qu’ils cherchaient à se soulever. au pied du tableau de la Premier League.

Contre une équipe de Forest qui n’avait marqué qu’une seule fois sur la route cette saison et qui n’avait pas encore gagné à l’extérieur, c’était, du moins sur le papier, une occasion idéale pour les Saints de donner un souffle de vie bien nécessaire à leur tentative de survie.

Mais cela n’a jamais semblé arriver. Ils n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré car ils sont tombés à juste titre sur une sixième défaite consécutive en championnat. Six points sur 27 possibles à St Mary’s ce terme en dit long.

Image:

Nathan Jones a perdu ses quatre matchs de Premier League à la tête de Southampton





La décision du club de limoger Ralph Hasenhuttl en novembre et de nommer l’ancien patron de Luton, Jones, n’a pas encore été confirmée. “Vous ne savez pas ce que vous faites”, ont scandé des supporters locaux mécontents au coup de sifflet final. C’est quatre défaites en championnat sur quatre pour le Gallois. Il a eu un début de vie brutal en tant que manager de Premier League.

À moins que le conseil d’administration de Southampton ne le soutienne avec des signatures de qualité dans la fenêtre de transfert de janvier, la situation risque de s’aggraver. Pour le moment, son équipe se destine au championnat de football la saison prochaine, une division qu’il ne connaît que trop bien.

Forest porté par le retour en forme de Johnson

Sam Johnston de Sky Sports :

La première victoire à l’extérieur de Nottingham Forest de la saison a fourni une preuve supplémentaire que Brennan Johnson est en train de retrouver sa meilleure forme. Le joueur de 21 ans a commencé la saison avec brio avec deux buts lors des six matchs de Forest de la saison, mais n’a ensuite pas réussi à trouver le filet – ou une passe décisive – avant de se rendre à la Coupe du monde avec le Pays de Galles, et s’est même retrouvé sur le banc. quelques occasions.

Cependant, un peu de temps pour récupérer après la sortie de la phase de groupes du Pays de Galles semble avoir fait des merveilles pour Johnson, qui a semblé revigoré depuis la reprise du football national. Il a marqué deux fois à Blackburn alors que Forest se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe Carabao lors de leur premier match, et était une menace constante alors que l’équipe de Steve Cooper battait Chelsea ce week-end.

Contre Southampton mercredi, il a apporté une contribution décisive, saisissant l’erreur de Lyanco pour faire la course sans faute et calmement mettre en place un robinet pour Taiwo Awoniyi. Sa performance a également été soutenue par les chiffres, avec Johnson menant Forest dans les chances créées (3), les dribbles complétés (3) et les tacles effectués (2).

“Brennan prend très rarement les mauvaises décisions, il prend toujours la bonne décision pour l’équipe”, a déclaré Cooper. “Ce soir, il a pris la bonne décision. Et ils méritaient le but et la passe décisive.”

La victoire ayant élevé Forest parmi les trois derniers, il ne fait aucun doute que les performances de Johnson devront rester à un niveau élevé s’ils veulent rester à l’écart de la zone de largage.

Statistiques de Fantasy Premier League

Statistiques FPL: Southampton vs Nottingham Forest Objectifs Awoniyi Aides Johnson Points bonus Awoniyi (3pts) | Aurier (2pts) | Lodi, Boly, Henderson (1pt)

Statistiques Opta : le mauvais départ de Jones continue

Nathan Jones n’est que le deuxième entraîneur à perdre chacun de ses quatre premiers matchs de Premier League à la tête de Southampton, après Nigel Adkins lors de la saison 2012/13.

Southampton n’a pas réussi à avoir un seul tir cadré lors d’un match de Premier League pour la deuxième fois cette saison (également contre Man City en octobre) – aucune équipe n’a échoué à le faire dans plus de matches cette saison.

Jusqu’à présent cette saison, les quatre victoires de Nottingham Forest en Premier League ont été 1-0, Taiwo Awoniyi remportant le vainqueur dans trois d’entre elles.

Les quatre buts de Taiwo Awoniyi en Premier League cette saison ont été le premier but du match. Seuls Erling Haaland et Harry Kane (5 chacun) ont marqué en premier dans des matchs de Premier League plus différents cette saison.

Et après?

Southampton voyager à Palais de cristal au troisième tour de la FA Cup samedi (coup d’envoi à 12h30) avant d’accueillir Manchester City en quart de finale de la Coupe Carabao le 11 janvier (coup d’envoi à 20h), en direct sur Sports du ciel.

À la prochaine pour Forêt de Nottingham est un voyage à Blackpool au troisième tour de la FA Cup samedi (coup d’envoi à 15h). Forêt puis jouer loups à domicile en 8es de finale de la Carabao Cup mercredi prochain (coup d’envoi 19h45).

Les deux équipes reviennent en action en Premier League le 14 janvier alors que Southampton voyager à Everton (coup d’envoi 15h) et Forêt de Nottingham hôte Leicester (coup d’envoi 15h).