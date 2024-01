Sotomayor « fatigué » de la charge de travail exigeante de SCOTUS : « Je vis dans la frustration »

Politique





La juge de la Cour suprême, Sonia Sotomayor, a déclaré qu’elle était « fatiguée » par sa charge de travail exigeante à la Haute Cour ainsi que par sa « frustration » face à la magistrature dominée par les conservateurs.

S’adressant à un groupe d’étudiants de la Berkley School of Law de l’Université de Californie, le juriste de 69 ans a parlé des vicissitudes du fait de servir au tribunal alors qu’il est de plus en plus dans la ligne de mire politique.

« Les affaires sont plus importantes. Ils sont plus exigeants. Le nombre d’amici est plus important et vous savez que notre calendrier d’urgence est bien plus actif. Je suis fatiguée”, dit-elle, selon la loi Bloomberg.

« Il fut un temps où nous avions une bonne partie des vacances d’été. Pas plus. Le calendrier d’urgence est chargé presque chaque semaine.

Sotomayor avait été élevée à la Cour suprême par l’ancien président Barack Obama en 2009. Elle a été la première femme de couleur et latine à accéder au plus haut tribunal du pays.

La juge Sonia Sotomayor a déploré le calendrier épuisant de la Cour suprême. PA

L’une des trois juges nommées par les démocrates au sein du panel de neuf membres, Sotomayor se retrouve souvent en minorité sur des affaires brûlantes telles que l’avortement, les armes à feu et la discrimination positive.

Elle a fait allusion à ces victoires conservatrices lors de sa discussion avec le doyen du droit de l’UC Berkeley, Erwin Chemerinsky.

«Je vis dans la frustration. Chaque perte me traumatise vraiment au ventre et au cœur », a admis Sotomayor, selon le rapport. “Mais je dois me lever le lendemain matin et continuer à me battre.”

La Cour suprême est de plus en plus entraînée dans des combats politiques et devra se prononcer sur certaines affaires très médiatisées concernant Donald Trump. AFP via Getty Images

« Avoir presque 70 ans, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais » elle a dit, a rapporté Fox News. « Mais c’est encore un travail qui demande beaucoup d’énergie et je comprends l’impact que la Cour a sur les gens et sur le pays, et parfois sur le monde. Et c’est ce qui me fait continuer.

Récemment, Sotomayor s’est de nouveau retrouvée en désaccord avec la décision d’autoriser l’exécution de Kenneth Eugene Smith par l’Alabama au moyen de l’azote gazeux.

« N’ayant pas réussi à tuer Smith lors de sa première tentative, l’Alabama l’a choisi comme « cobaye » pour tester une méthode d’exécution jamais tentée auparavant », a-t-elle fulminé dans sa dissidence. “Le monde regarde.”

Les juges de la Cour suprême font rarement des apparitions publiques. PA

En réponse à une question sur la collaboration avec des collègues avec lesquels elle est souvent en désaccord, Sotomayor a répondu : « Si vous recherchez le bien chez les gens, vous pouvez gérer le mal plus facilement. »

« Quel choix avez-vous si ce n’est de mener le bon combat ? » dit-elle à un autre moment. « Vous ne pouvez pas baisser les bras et partir. Et ce n’est pas un choix. C’est une abdication. C’est abandonner.

Certains progressistes ont j’ai essayé de pousser la justice libérale d’envisager de se retirer, craignant une répétition de la regrettée juge Ruth Bader Ginsburg, qui est restée en poste sous l’administration Obama même lorsque les démocrates contrôlaient le Sénat.

Ginsburg est décédée en septembre 2020, donnant à l’ancien président Donald Trump la possibilité de la remplacer par la juge Amy Coney Barrett, élargissant ainsi la majorité conservatrice.

La juge Sonia Sotomayor a également félicité son collègue Clarence Thomas pour connaître nommément tout le personnel du tribunal. Eric Lee – Piscine via CNP / MEGA

À 69 ans, Sotomayor est le quatrième membre le plus âgé du banc. Le juge Clarence Thomas est actuellement à la fois le membre le plus âgé (75 ans) et le juge le plus ancien.

« Le changement ne se produit jamais tout seul. Le changement se produit parce que les gens se soucient de faire avancer l’arc de l’univers vers la justice. » Sotomayor a déclaré, selon KTVU. “C’est à votre tour maintenant de porter ce fardeau.”











