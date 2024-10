Sotheby’s vendra des œuvres de la collection Harry Guggenheim en novembre

Sotheby’s proposera trois œuvres de la collection de Harry F. Guggenheim dans le cadre de sa vente Modern Evening en novembre.

Le produit des trois œuvres, la sculpture en bronze d’Alberto Giacometti Buste (Tête tranchante) (Diego)tableau de Franz Marc Das Lange Gelbe Pferd et la sculpture en céramique de Paul Gaugin La Femme noirebénéficiera à la Fondation Harry Frank Guggenheim.

« Harry Frank Guggenheim a fait preuve d’un extraordinaire dynamisme en matière d’innovation, avec des contributions qui ont profondément influencé le tissu même de la vie américaine. Ces œuvres, qui seront mises sur le marché pour la première fois depuis près de 70 ans, témoignent de sa vision audacieuse, offrant un aperçu rare des goûts personnels d’un homme qui a joué un rôle si critique dans l’élaboration de l’art moderne tel que nous le comprenons. aujourd’hui. Ils présentent une opportunité unique pour les collectionneurs de poursuivre cet héritage estimé », a déclaré Fergus Duff, directeur principal de Sotheby’s et spécialiste international, dans un communiqué de presse.

Les trois œuvres constituent la première annonce de consignation de la maison de ventes pour ses ventes nocturnes d’automne à New York.

Buste (Tête tranchante) (Diego)une sculpture du frère de Giacometti, a été acquise en 1955 peu après sa fonte et a été prêtée au musée Guggenheim cette année-là pour la première exposition muséale de l’artiste suisse. La sculpture en « lame de couteau » est estimée entre 10 et 15 millions de dollars.

Photo gracieuseté de Sotheby’s.

La peinture colorée d’un cheval jaune de Franz Marc, Das Lange Gelbe Pferd (1913), a été créée juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Son estimation est comprise entre 8 et 12 millions de dollars.

Photo gracieuseté de Sotheby’s.

celui de Paul Gauguin La Femme noire (1889) a été réalisée par l’artiste après un séjour à l’île de la Martinique en 1886. L’œuvre en céramique vernissée représente une Martiniquaise avec une tête d’homme sur ses genoux. L’œuvre est mise en vente publique pour la première fois et est estimée entre 700 000 et 1 million de dollars.

Outre le rôle de Harry F. Guggenheim en tant que président du conseil d’administration de la Fondation Solomon R. Guggenheim, l’homme d’affaires américain et ancien ambassadeur des États-Unis à Cuba a défendu Frank Lloyd Wright en tant qu’architecte du musée, a réalisé d’importantes acquisitions pour l’institution, a contribué à la construction sa stratégie de programmation et a conçu le Prix international Guggenheim pour les artistes révolutionnaires.

La Fondation Harry F. Guggenheim est une organisation à but non lucratif qui « soutient les travaux dans les sciences sociales et naturelles et dans les disciplines alignées pour accroître la compréhension des causes, des manifestations et du contrôle de la violence dans le monde contemporain ». Elle a été fondée en 1929.