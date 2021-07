Sotheby’s Auctions Diamant rare ‘Key 10138’ utilisant la crypto-monnaie

Alors que la crypto-monnaie continue de gagner en popularité parmi les utilisateurs du monde entier, une vente aux enchères menée par une place de marché anglo-américaine pour l’art et le luxe, Sotheby’s a vendu vendredi son bijou le plus cher de tous les temps via la crypto-monnaie. Le bijou était un diamant géant appelé The Key 10138 qui s’est vendu pour plus de 12,2 millions de dollars en crypto-monnaie. Selon Sotheby’s, le bijou en forme de poire pèse 101,38 carats et a été classé par le GIA en couleur D, sans défaut et de type IIa. La clé a été achetée par un collectionneur privé non identifié lors d’une vente aux enchères à Hong Kong. Ce qui rend les diamants de type IIa « très rares », c’est leur composition et leurs caractéristiques. Les diamants de type IIa ne contiennent aucune impureté d’azote ou de bore détectable par infrarouge dans leur structure chimique et représentent moins de 2 % de tous les diamants extraits. Ils affichent une transparence exceptionnelle car ils sont considérés comme les diamants les plus purs chimiquement.

Dans sa déclaration,Sotheby’s a déclaré que le diamant connu sous le nom de Key 10138 est le premier diamant important au monde à être mis aux enchères avec la crypto-monnaie comme méthode de paiement acceptée. Le nom du diamant symbolise le début d’une nouvelle ère dans le commerce et la technologie et est donc une clé de l’histoire. Sotheby’s pense que la clé 10138 deviendra un diamant dont l’histoire se souviendra pour avoir combiné le travail et les connaissances de l’humanité sur les diamants jusqu’à présent, et « tourner la clé pour ouvrir un avenir encore plus brillant ».

La semaine dernière, Sotheby’s a également mis aux enchères le NFT du code source original pour le World Wide Web, écrit par son inventeur Tim Berners-Lee. Le code source a été acheté pour 5,4 millions de dollars chez Sotheby’s lors d’une vente aux enchères en ligne. Le contenu du NFT comprenait l’archive originale de fichiers datés et horodatés contenant le code source, écrit entre le 3 octobre 1990 et le 24 août 1991 ; visualisation animée du code en cours d’écriture (Vidéo, noir et blanc, muet), d’une durée de 30 minutes 25 secondes. Le NFT comprenait également une représentation graphique vectorielle évolutive (SVG) du code complet et une lettre écrite dans le fichier README.md Tim en juin 2021 qui parlait du code et de la façon dont il l’avait créé.

