SOS d’urgence par satellite loué après que le véhicule a plongé dans un canyon en Californie

La nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence via satellite d’Apple pour les modèles d’iPhone 14, qui permet aux utilisateurs de se connecter directement à un satellite, permettant la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi, a été saluée pour avoir aidé à secourir les occupants d’un véhicule qui est tombé à environ 300 pieds dans un canyon isolé en Californie.

L’équipe de recherche et de sauvetage de Montrose s’est rendue sur Twitter mercredi pour partager comment la fonction SOS d’urgence par satellite a alerté les autorités de l’incident, qui a vu un véhicule plonger du flanc d’une montagne. Les victimes se trouvaient dans un canyon éloigné sans service de téléphonie cellulaire et ont utilisé le SOS d’urgence par satellite pour alerter les premiers intervenants de leur emplacement.

En utilisant Emergency SOS par satellite, le conducteur et le passager ont pu envoyer un message texte par satellite à l’un des centres de relais d’Apple, qui a contacté le département du shérif du comté de LA pour les informer de l’urgence en cours et pour commencer la mission de recherche et de sauvetage.

Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont les questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Députés, Incendie informé du véhicule sur le côté via le service satellite d’urgence iPhone Cet après-midi vers 13h55, @CVLASD reçu un appel du service satellite d’urgence d’Apple. L’informateur et une autre victime avaient été impliqués dans un seul accident de véhicule pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Équipe de recherche et de sauvetage de Montrose (Ca.) (@MontroseSAR) 14 décembre 2022

Chaque modèle de la gamme iPhone 14 – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max – prend en charge le SOS d’urgence par satellite dans les pays et régions pris en charge, le service étant disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, en France, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni.

Le SOS d’urgence par satellite a récemment été reconnu pour avoir sauvé un homme qui s’est retrouvé coincé lors d’un voyage en motoneige en Alaska pendant les premières heures où il est resté coincé, hors de portée du service cellulaire régulier.