SOS Cuba et Black Lives Matter « situations différentes », déclare DeSantis

TALLAHASSEE – Les foules dans les villes de Floride se ralliant et bloquant les routes pour soutenir les manifestations antigouvernementales à Cuba pourraient mettre le gouverneur Ron DeSantis en contradiction avec une nouvelle loi stricte qu’il a défendue à la suite des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière.

De grandes foules ont fermé l’autoroute Palmetto de Miami et des centaines de manifestants ont bloqué les rues principales cette semaine à Orlando, Tampa et dans le sud-ouest de la Floride, entraînant une poignée d’arrestations, au moins deux pour coups et blessures sur des agents des forces de l’ordre.

DeSantis a déclaré qu’il soutenait les manifestants de Floride demandant la fin de la dictature à Cuba. Et il insiste sur le fait que ces manifestations sont distinctes de celles qui ont suivi la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis.

« Les gens comprennent la différence entre se réunir pacifiquement, ce qui est évidemment un droit constitutionnel du peuple, et attaquer d’autres personnes ou incendier des bâtiments ou tirer des gens hors d’une voiture », a déclaré DeSantis lors d’une table ronde mardi avec des dirigeants cubano-américains à Miami.

« Ce sont des situations très différentes », a-t-il déclaré.

Mais plusieurs législateurs noirs de Floride ont déclaré que la réponse contrastée du gouverneur aux manifestations était hypocrite. La communauté cubano-américaine de Floride a été une force puissante pour les républicains, tandis que les Floridiens noirs votent massivement pour les démocrates.

« L’année dernière, lorsqu’il y avait des manifestants de Black Lives Matter et que les manifestations étaient en grande partie pacifiques en Floride, et qu’il est gouverneur de Floride, l’idée était qu’il fallait cette loi pour garder les manifestants en ligne », a déclaré la représentante de l’État Fentrice Driskell, D- Tampa.

« C’est clairement hypocrite parce que le premier amendement nous donne le droit à la liberté d’expression et de réunion. C’est neutre sur le plan du contenu, peu importe ce que vous protestez », a déclaré Driskell. « Prétendre que ce qui se passe maintenant est différent des manifestations de Black Lives Matter est une fiction. »

Driskell et d’autres ont déclaré qu’ils ne préconisaient pas l’utilisation de la nouvelle loi contre les manifestants actuels, mais ont plutôt fait valoir que la réponse du gouverneur assombrit davantage une norme déjà contestée comme inconstitutionnelle devant un tribunal fédéral par des organisations de défense des droits civiques.

Micah Kubic, directeur exécutif de l’American Civil Liberties Union of Florida, l’un des groupes qui poursuivent la loi, a déclaré que « le droit des Floridiens de manifester ne devrait pas être soumis à la politique hésitante du gouverneur DeSantis ».

Les partisans appellent la loi « anti-émeute »

La nouvelle loi de Floride (HB 1) a été surnommée la « loi anti-émeute » par ses partisans. Il crée de nouveaux crimes résultant de manifestations que les forces de l’ordre considèrent comme visant à « inciter à une émeute » et intensifie les sanctions pénales et civiles pour diverses activités.

La mesure, officiellement intitulée «Combating Public Disorder Act», rend spécifiquement illégal «d’entraver l’utilisation gratuite, pratique et normale de toute rue, autoroute ou route publique», soumettant les contrevenants à des contraventions de 15 $. Il existe également des sanctions pour l’intimidation de la foule et pour les rassemblements illégaux, impliquant au moins trois personnes impliquées dans un comportement violent et désordonné.

À Tampa, où des foules se sont rassemblées mardi après-midi à Al Lopez Park et le soir ont bloqué des parties de Dale Mabry Highway et Columbus Avenue, trois personnes ont été arrêtées par la police de Tampa, dont deux hommes accusés de coups et blessures sur un agent des forces de l’ordre.

Les manifestants ont finalement fermé une bretelle de l’Interstate 275 à Mabry Highway en se rassemblant à une intersection, tandis que d’autres ont bloqué la voie en direction nord de Mabry en s’agenouillant sur un drapeau cubain. Un soldat de la patrouille routière de Floride a subi une fracture à la cheville ainsi que des lacérations aux bras et au visage alors qu’il aidait les agents de Tamp lors d’une arrestation, a déclaré le sergent FHP. Steve Gaskins.

Plus tard dans la soirée, l’I-75 en direction nord à North Fort Myers sur Bayshore Road a également été fermée après que des manifestants se soient rassemblés dans les voies du milieu. Des manifestations dans la région ont également eu lieu à Cape Coral, Fort Myers et Clewiston.

L’autoroute Palmetto de Miami, qui traverse les communautés cubano-américaines de l’ouest du comté de Miami-Dade, a également été fermée au milieu des manifestations.

Nouvelle loi évitée

Les responsables de l’application des lois semblaient désireux d’éviter de s’attaquer directement à la nouvelle loi de protestation stricte de la Floride.

« La Florida Highway Patrol soutient les manifestations pacifiques ; Cependant, lorsque des manifestants bloquent des autoroutes à accès limité, non seulement ils enfreignent la loi, mais mettent en danger la vie des manifestants et du public en général », a déclaré le directeur du FHP, le colonel Gene Spaulding.

Le représentant de l’État, Bobby Dubose de Fort Lauderdale, co-leader démocrate de la Florida House, a déclaré qu’il soutenait les manifestants, mais que l’approche du gouverneur « amplifie simplement pourquoi cette loi (anti-manifestation) est inutile et ce qui la motive ».

« Le gouverneur a fait beaucoup de bruit au sujet des gens qui utilisent un outil qui existe dans notre histoire, quand il y a injustice », a déclaré Dubose. « Le gouverneur le voit à travers deux lentilles différentes. Il y a deux Amériques quand il voit ces gens qui me ressemblent manifester, il réclame cette loi inutile.

Rolando Chang Barrero, du Caucus démocratique hispanique du comté de Palm Beach, a déclaré que le blocage des routes et des autoroutes était dangereux et ne devrait pas se produire.

Mais, a-t-il ajouté, « C’est un moment passionné. Je le ressens moi-même, mais nous devons être très respectueux et prévenants » envers le grand public.

Chang Barrero a déclaré qu’il avait fallu quatre heures à son père de 84 ans pour rentrer chez lui mardi en raison des grondements de la circulation résultant des manifestations de Miami-Dade. Au lieu de bloquer les routes, il a déclaré qu’il se joignait jeudi à une table ronde non partisane pour proposer d’autres options – et envisager une éventuelle marche plus tard à Washington, DC

« Il s’agit d’une urgence de catégorie 5 à Cuba, et nous devons tous nous rassembler et nous entraider », a-t-il déclaré.

John Kennedy est journaliste au Florida Capital Bureau du réseau USA TODAY. Il peut être contacté à jkennedy2@gannett.com, ou sur Twitter à @JKennedyReport