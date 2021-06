L’Athletic et son correspondant de boxe Mike Coppinger ont été les premiers à annoncer la nouvelle de la rencontre de lundi soir.

Puis moins de 24 heures plus tard, Ariel Helwani, d’ESPN, a donné plus de détails et de crédibilité à cette affirmation, car les sources lui ont dit que le combat était un «accord conclu» avec les deux hommes ayant signé leurs contrats.

À une limite de poids de 190 lb, il se déroulera dans un anneau de 20×20 avec des gants de 10 onces alors qu’un lieu reste à décider pour le combat professionnel.

Jake Paul contre Tyron Woodley est une affaire conclue. Les deux hommes ont signé, me dit-on. Le match de 190 livres est actuellement prévu pour le 28 août, selon des sources. Anneau 20×20 avec gants de 10 onces. Pro combat. Plus de détails en une minute.Réservation de combat signalée pour la première fois par @MikeCoppinger. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 1 juin 2021

Helwani a ensuite parlé avec les deux combattants avec Woodley, qui n’a été assommé qu’une seule fois au cours de sa riche carrière de MMA alors qu’il avait tué sept de ses 19 victimes, en premier.

« Le combat le plus facile de ma carrière et le plus gros sac à main de ma carrière en une nuit, » dit le natif du Missouri. «En gros, ils m’ont amené pour sortir les poubelles. [I] J’ai hâte de fermer cette salope.

« C’est fait pour la culture, toute la communauté du MMA et de la boxe, pour débarrasser ce gars des sports de combat, » il a juré.

« Le combat le plus facile de ma carrière et le plus gros sac à main de ma carrière en une nuit. En gros, ils m’ont amené à sortir les poubelles. J’ai hâte de faire taire cette salope. Cela se fait pour la culture, le toute la communauté MMA / boxe, pour débarrasser ce gars des sports de combat. »- Woodley – Ariel Helwani (@arielhelwani) 1 juin 2021

S’adressant à Instagram pour donner son avis sur l’affaire en huit rounds, Paul a écrit: « Tyron a un peu trop couru la bouche dans les vestiaires quand j’ai assommé son meilleur ami Ben [Askren, in the first round of their April fight] et s’est mérité une première place sur la liste des décès de Problem Child. «

« Tyron est un attaquant chevronné qui a combattu les meilleurs combattants de MMA au monde mais qui sera abandonné par une star adolescente de Disney en deux rounds », il a prédit.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Jake Paul (@jakepaul)

« Peut-être cette fois [UFC president] Dana White sera en fait un homme de parole et mettra son argent sur son ancien champion au lieu d’essayer de saper mon succès comme un ex jaloux. »

« Influencer vs MMA…. Allons-y, » il a fini.

Le discours sur la poubelle ne fait que commencer 👀 pic.twitter.com/1XwsoLCXl0 – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 1 juin 2021

À Helwani, Paul a envoyé un message similaire mais en a ajouté un peu plus.

« J’ai une liste de personnes que je prévois de fermer avec mes poings, » il a révélé.

« Tyron est un attaquant chevronné qui a combattu le meilleur du monde. Je respecte certainement sa carrière, mais j’enverrai Tyron dans une sieste permanente le 28 août ». il a garanti.

En entendant la nouvelle, Daniel Cormier, partenaire de podcast d’Helwani et ami de lutte Woodley, a téléchargé une photo de « T-Bone » et a écrit: « Allons-y !!!!! »

Engagé dans une guerre des mots avec Paul, au point que le duo soit impliqué dans une confrontation à l’UFC 261, il est clair que l’ancien « champion champion » des poids lourds légers et des poids lourds applaudira plus tard cet été.

C’est peut-être une prise impopulaire, mais Jake Paul contre Tyron Woodley… a beaucoup de sens? Il y a une histoire là-bas après le combat d’Askren. Woodley est un pas en avant dans la compétition – quelqu’un qui peut réellement blesser Paul. Pour Woodley, c’est un énorme salaire et une chance de gagner pour la communauté MMA. – Marc Raimondi (@marc_raimondi) 1 juin 2021

Et tandis que les masses ont exigé que Paul affronte un ‘vrai boxeur’ ou l’ont fustigé pour avoir organisé un duel avec un homme de près de 40 ans sur une séquence de quatre défaites consécutives, Marc Raimondi, collègue d’Helwani à ESPN, pense que Paul contre Woodley » fait beaucoup de sens ».

« Il y a une histoire là-bas après le combat d’Askren, » il a expliqué plus loin.

« Woodley est un pas en avant dans la compétition – quelqu’un qui peut réellement blesser Paul. Pour Woodley, c’est un énorme salaire et une chance de gagner pour la communauté MMA. »