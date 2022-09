Sortir de la tempête – Kelowna Capital News

– Paroles de Sean McIntyre Photographies de Don Denton

Clichés sur la résistance à la tempête et émerger plus fort sont monnaie courante, mais la plupart sont censés être des métaphores sur le broyage à travers l’adversité et le dépassement des obstacles. Peu, voire aucun, ne sont sur le point de recoller les morceaux après une tempête de vent dévastatrice.

Il y a quatre ans, le sculpteur Stz’uminus John Marston profitait des récompenses d’une vie consacrée à laisser sa marque sur une tradition culturelle qui remonte à des milliers d’années. BC Ferries venait de lui confier la conception de l’œuvre d’art extérieure d’un tout nouveau traversier surnommé le Salish Eagle. Il travaillait avec des élèves du secondaire à Ladysmith pour achever une statue de bienvenue taillée dans un morceau de 14 pieds de long de vieilles pousses rouges de l’île de Vancouver. cèdre, et il avait atteint le point de sa carrière artistique où il avait développé la confiance, les compétences et la créativité nécessaires pour représenter fièrement la pointe moderne d’un art ancien.

Puis la tempête a frappé.

Les vents qui ont balayé une grande partie du sud de l’île de Vancouver en décembre 2018 ont laissé des dizaines de milliers de foyers sans électricité pendant des jours, déraciné d’innombrables arbres centenaires et paralysé la vie sur l’île. Au studio John’s Ladysmith, situé dans un spacieux entrepôt patrimonial des années 1930 près du front de mer de la ville, le vent a littéralement arraché le toit.

“Je suis arrivé à mon studio et il y avait toute une équipe à l’extérieur qui disait:” Vous ne pouvez pas y entrer. Et je n’étais pas sûr de ce dont ils parlaient », dit John. “Puis j’ai ouvert la porte, et c’était comme une chute d’eau qui sortait du toit et dans le studio, alors j’ai couru là-bas et j’ai tout poussé sur le côté et j’ai attrapé mes projets immédiats, mes couteaux et tout ce que je pouvais trouver. ”

L’événement était bien plus qu’un inconvénient mineur. Dans son studio se trouvaient des dizaines de projets, grands et petits, sur lesquels John avait travaillé. Il y avait des canots géants, de hauts totems, des boîtes de cèdre cérémonielles, des aquarelles abstraites sur toile, des œuvres tissées et des piles de matériaux collectés – des éléments tels que du bois brut, des bois, des coquillages, de l’écorce et du varech – que John avait rassemblés lors de ses fréquents voyages à travers les forêts et dans les collines à l’extérieur de la ville. Avoir tous ces éléments facilement accessibles dans une seule pièce lui a donné l’opportunité de travailler sur n’importe quel projet donné, selon comment, quand et où l’inspiration a frappé.

«Je suis passé de 4 000 pieds carrés à 400, donc c’était difficile au début. La quantité de matière première que j’avais accumulée au fil des ans était une chose vraiment difficile à gérer », dit-il. « J’avais passé quatre ans dans ce bâtiment, créant, travaillant et vivant là-bas, et c’était donc une maison loin de chez moi. Je considère toujours l’espace studio comme un lieu de vie, d’apprentissage et de croissance. C’était un endroit formidable et une expérience formidable pour découvrir ce que c’est que d’avoir un studio aussi grand.

Longtemps après avoir nettoyé les conséquences de la tempête, John n’est pas moins occupé et certainement pas moins inspiré. Il a troqué son ancien studio contre une place chez lui à Chemainus, à proximité, où il vit avec sa compagne et ses trois enfants. Bien qu’il soit petit, John a déployé tous les efforts pour établir un nouveau sanctuaire créatif. Il a encadré la pièce avec bon nombre des mêmes matériaux sculptés qu’il utilise dans son travail. Tous les matériaux qu’il ne peut pas intégrer dans le nouveau studio sont à proximité, cachés à l’intérieur d’un conteneur d’expédition.

Depuis le déménagement, John a participé à plusieurs travaux publics à grande échelle, y compris la nouvelle attraction Malahat SkyWalk surplombant Saanich Inlet, un espace d’apprentissage et d’échange culturels à Ladysmith Secondary et a travaillé avec Power to Be, basé à Victoria, un groupe dédié pour aider les personnes vivant avec un handicap ou d’autres obstacles à accéder à la nature. Il est également un membre actif de l’équipe qui a été chargée de repenser un nouveau pôle artistique à Ladysmith, un lieu qui vise à offrir un espace sous un même toit aux artistes travaillant dans divers médias.

De retour dans son nouveau home studio, John continue de mélanger l’abstrait avec la tradition pour créer des œuvres pour des collectionneurs privés, dont la demande pour ses œuvres a considérablement augmenté ces dernières années.

Ses enfants sont toujours à proximité et peuvent désormais le regarder travailler plus facilement, de la même manière que John a glané les techniques de son métier auprès des personnes qui l’entouraient dans son enfance. À huit ans, il avait l’habitude d’observer et d’apprendre de ses aînés. Il a glané les techniques de son métier auprès de ses parents, Jane et David Marston, ainsi que du maître sculpteur des tribus Cowichan, Simon Charlie.

Quant à ses propres enfants, John dit qu’il n’y a aucune pression pour qu’ils suivent ses traces.

Les techniques et les perspectives de John se sont développées parmi le riche bassin de talents qui l’entouraient. Alors qu’il s’imprégnait des méthodes de ses mentors, il a vu la sculpture autochtone prendre une toute nouvelle forme autour de lui. Le projet City of Totems de Duncan, par exemple, a placé le patrimoine de sculpture de l’île de Vancouver au premier plan de l’attention du public. Les traditions autochtones de l’île de Vancouver connaissaient une résurgence qui autonomisait les Premières nations locales et favorisait une meilleure compréhension du passé de la région.

John était au bon endroit au bon moment. Il sculpte bientôt aux côtés d’artistes de toute la Colombie-Britannique au Thunderbird Park, à côté du Royal BC Museum de Victoria, où il passe quatre ans, dont le dernier en tant qu’artiste en résidence.

Le travail de John a progressivement adopté un ton plus personnel, dit-il. Bien que solidement ancré dans les enseignements et les techniques de ses aînés, le sculpteur émergent a laissé libre cours à son imagination. Finalement, il a commencé à expérimenter, abandonnant les anciennes méthodes et se diversifiant dans de nouveaux domaines. Le résultat est un style de sculpture qui embrasse l’expression spirituelle moderne tout en reconnaissant les légendes du vieux monde.

« Le lien avec ma culture Coast Salish et le monde naturel m’a toujours appris à honorer la vie de mes ancêtres », dit-il. “Je considère mes œuvres comme une forme d’expression personnelle et un moyen de partager mon héritage.”

Pour plus d’informations sur John Marston et son travail, rendez-vous sur johnmarston.ca.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

ArtAutochtones