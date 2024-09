Sorties hebdomadaires de jeux japonais : The Legend of Heroes : Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, et plus

La Légende des Héros : Kai no Kiseki – Adieu, ô Zemuria pour PlayStation 5 et PlayStation 4, et La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse pour PlayStation 4 sont les points forts des sorties de jeux vidéo japonais de cette semaine.

Sont également prévus cette semaine Disney Epic Mickey : relooké pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, RePOP de la tronçonneuse Lollipop pour PlayStation 5, Xbox Series et Switch, et plus encore.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des sorties de jeux japonais de cette semaine. Il convient de noter que Gematsu recevra un petit pourcentage de l’argent des achats effectués via les liens Play-Asia. Vous pouvez également économiser cinq pour cent avec notre multi-usage «GEMATSU24 » code promo.

Physique et numérique

Apsulov : La fin des dieux (Changer) – Déjà disponible dans le monde entier.

Disney Epic Mickey : relooké (PS5, Changer) – Lancement mondial.

EA Sports FC 25 (PS5, PS4, Changer) – Lancement mondial.

Gori : Carnage câlin (PS5, Changer) – Déjà disponible dans le monde entier.

La Légende des Héros : Kai no Kiseki – Adieu, ô Zemuria (PS5, PS4)

La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse (Changer) – Lancement mondial.

RePOP de la tronçonneuse Lollipop (PS5, Changer) – Déjà disponible en version numérique dans le monde entier.

Moeyo ! Otome Doushi : Kayuu Koigatari (Changer)

MONOPOLE (Changer) – Lancement mondial.

Seifuku Kanojo : Mayoigo Engage (PS4, Changer, PC) Seifuku Kanojo + Seifuku Kanojo : Mayoigo s’engage Ensemble (PS4, Changer) Coffret Yumeha Hatsukoi (PS4, Changer, PC)



Uniquement numérique

Les titres PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch répertoriés ci-dessus peuvent être achetés via les comptes PlayStation Network et Nintendo japonais à l’aide de cartes prépayées :