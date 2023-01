Sorties explosives pour trois favoris d’EastEnders dans une semaine dramatique

EASTENDERS fait face à une triple sortie choc en tant que personnages bien-aimés préparez-vous à partir à l’étranger.

Ricky – joué par Sid Owen – commence à faire des plans pour retourner en Allemagne.

Bbc

Ricky demande à Sam de déménager en Allemagne avec lui[/caption] Bbc

Ricky prévoit d’emmener Scarlett avec lui[/caption] Bbc

Sam fuira-t-elle ou restera-t-elle pour son fils Ricky Jr. ?[/caption]

Il a obtenu la garde de la fille de Janine, Scarlett, suite à l’arrestation de sa mère, et prévoit de l’emmener avec lui.

Depuis son retour à Walford, Ricky a renoué avec son ex-femme Sam Mitchell (Kim Medcalf).

Il a discuté avec elle de son projet de déménager à l’étranger et lui a demandé d’envisager de venir avec lui.

La semaine prochaine, Ricky prépare avec enthousiasme sa nouvelle vie avec Scarlett et Sam – mais Sam s’inquiète de dire à son fils Ricky Jr. qu’elle part.

Ailleurs, Martin menace de le dire aux Branning et dit qu’il faut dire à la police que Ricky Jr. est le père du bébé de Lily.

Une Lily terrifiée va trouver Ricky Jr. et annonce la nouvelle.

Il se précipite dans la panique, heurte Sam et le laisse échapper.

Elle rate sa chance de le consoler et le bouleverse en révélant qu’elle déménage en Allemagne.

Pendant ce temps, Ricky choisit une bague de fiançailles pour Sam alors qu’elle est occupée à essayer d’arranger les choses avec Ricky Jr.

Phil et Kat n’arrivent pas à croire que Sam envisage toujours d’aller en Allemagne, étant donné la situation de Ricky Jr.

Elle se rend chez les Branning pour expliquer pourquoi elle doit y aller, mais Jack est furieux car leur fils pourrait faire face à des accusations criminelles.

Plus tard, Sam voit Jack et Ricky Jr. partir pour le poste de police et se sent mal.

Mais ensuite, elle se retourne pour trouver Ricky à genoux tenant une bague de fiançailles.

Sam se présente pour soutenir son fils au poste de police.

Après que Jack se soit emporté, Sam s’assoit avec Ricky lors de l’entretien, et il est content de l’avoir là.

De retour à Walford, Ricky insiste sur le fait que Sam est si en retard qu’ils pourraient rater leur avion.

Elle arrive enfin et Ricky la pousse à bouger.

Sam partira-t-il avec Ricky et Scarlett ?

EastEnders est diffusé les lundi, mardi, mercredi et jeudi sur BBC One.