Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean Abraham vedette Pathan sorti en Bengladesh. C’est le premier film indien à sortir sur les grands écrans à Dhaka après environ 50 ans. Oui, tu l’as bien lu. Et Shah Rukh Khan est devenu une énorme attraction de foule au Bangladesh. Il a amené un public énorme, ses fans dans les salles de théâtre et ils apprécient Pathaan et comment ! Les visuels des théâtres de fans du Bangladesh deviennent viraux pendant que vous lisez ceci. Shah Rukh Khan a une énorme base de fans et sa manie est partout dans le monde et cela le prouve.

Les fans de Shah Rukh Khan au Bangladesh apprécient la sortie de Pathaan

Shah Rukh Khan fait fureur dans le monde entier. Pathaan de l’acteur a récemment été projeté au Bangladesh. La vidéo de divers fans attendant dans les salles de cinéma après le film pendant que Jhoome Jo Pathaan jouait. Ils dansaient et célébraient la sortie d’un film de Shah Rukh Khan dans les salles. Ils ont également été vus chanter et répandre l’amour pour Shah Rukh dans les théâtres. « Nous aimons Shah Rukh » résonne dans les salles alors que les fans dansent et célèbrent l’occasion. La vidéo a été partagée par la base de fans de Shah Rukh Khan sur Twitter.

Regardez la vidéo des fans de Shah Rukh Khan regardant Pathaan au Bangladesh ici :

La fille du défunt acteur bangladais Abdul Kader a également regardé Pathaan. Elle a été interviewée par les médias et il semble que la jeune ait beaucoup apprécié le film. On la voit faire l’éloge de Shah Rukh Khan et semble ravie de regarder un film de Bollywood au Bangladesh après une longue période.

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt, un acteur et producteur bangladais nommé Monowar Hossain Dipjol avait critiqué la sortie de Pathaan. L’acteur a déclaré que le public préférera regarder son film dans les salles plutôt que de regarder un film de Bollywood tel que Pathaan. Il aurait été critiqué par les trolls là-bas. Pathaan et Shah Rukh Khan ont encore une fois fait l’actualité du divertissement.

Pathaan est un énorme blockbuster

Eh bien, Pathaan a frappé plus de Rs 1000 crores dans le monde lors de sa sortie en janvier de cette année. C’est le film hindi le plus rentable de tous les temps. Il a dépassé les collections de Baahubali 2: The Conclusion qui a frappé Rs 510,99 crores tandis que Pathaan a gagné Rs 543,05 crores. Pathaan a gagné environ Rs 1050,3 crores dans le monde. Et maintenant, le film va grossir ses collections avec l’argent qu’il va gagner au Bangladesh. C’est un gagnant-gagnant pour Pathaan et Shah Rukh Khan.