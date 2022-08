Sortie Liger OTT: Vijay Deverakonda et le film Ananya Panday verrouillent la date et la plateforme de sortie numérique

Ligre mettant en vedette Vijay Devérakonda et Ananya Panday est sorti dans les salles du monde entier aujourd’hui. Alors que la version Telugu est maintenant disponible, la version Hindi arrivera sur grand écran à partir de jeudi soir. Cependant,

le film est déjà dans l’actualité pour sa sortie OTT. C’est maintenant une tendance pour le public de vérifier d’abord quand le film est prévu pour une sortie OTT, puis de décider de le regarder dans les salles ou de l’attendre. Cependant, les fans de Vijay Deverakonda et Ananya Panday qui attendaient la sortie de Liger devront attendre un peu avant de regarder le film dans le confort de leur foyer sur OTT.

Liger verrouille l’accord de libération OTT?

Selon divers rapports, Liger réalisé par Puri Jagannadh a verrouillé son partenaire de streaming OTT et ce n’est autre que Disney Plus Hotstar. On dit que le film a été acquis pour une sortie numérique à un prix exorbitant qui n’a pas encore été divulgué. Mais compte tenu des informations selon lesquelles la star principale Vijay Deverakonda a remporté plus de 25 crores de roupies comme cachet pour le film, on peut bien imaginer le prix que Liger aurait obtenu pour sa sortie OTT. Ajoutez à cela le grand buzz autour de la star d’Arjun Reddy et sa chimie avec la bombasse Gehraiyaan Ananya Panday. Le film suscite cependant des réactions mitigées et extrêmes de la part des fans le premier jour de sa sortie. Les chiffres de la collecte au box-office ont été excellents, mais seul le temps nous dira comment le film se comportera dans les prochains jours.

Quand s’attendre à Liger sur OTT ?

À propos de la date de sortie de Liger OTT, Liger est le premier biggie Telugu à être sorti après la décision prise par la guilde des producteurs de Tollywood de conserver une fenêtre de 8 semaines avant qu’un film n’arrive sur n’importe quelle plate-forme OTT. Il s’agit de s’assurer qu’il y a suffisamment d’affaires provenant des théâtres qui peuvent être générées. Compte tenu de cela, Liger pourrait sortir sur OTT pas avant octobre. Sera-ce la sortie HOT Diwali 2022 de Hotstar ? Eh bien, nous devrons attendre une confirmation officielle.

Outre Vijay et Ananya, le film met également en vedette Mike Tyson, Ramya Krishnan, Vishu Reddy, Getup Srinu et bien d’autres dans des rôles clés. Vijay a qualifié le film non pas de film pan-indien mais de film pan-mondial et on dit que le film a fait de bonnes affaires au box-office étranger.