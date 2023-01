Sortie du teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan : Grande nouvelle pour les fans de Salman Khan et de Shah Rukh Khan ; Les khans assurent un double traitement

Au cours des derniers mois, le prochain film de Salman Khan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, a fait parler de lui. Le film a fait plusieurs gros titres autour du casting vedette avec des rumeurs sur leur association et leur sortie du projet. Le changement de titre de Kabhi Eid Kabhi Diwali à maintenant Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a également attiré l’attention des médias. Le dernier développement autour du film est l’annonce teaser du très attendu Bhai-flick.

Salman Khan est prêt à offrir un gros cadeau pré-Aïd à ses fans d’ici la fin du mois. Après le premier regard, le public sera désormais traité avec le teaser du film tant attendu. Les créateurs ont décidé de publier le teaser de la dernière aventure cinématographique de Salman Khan aux côtés de Pathaan de Shah Rukh Khan. Le teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sortira dans les cinémas à travers le pays le 25 janvier, puis il sera téléchargé sur Youtube et d’autres plateformes. Il s’agit d’une stratégie distinctive pour lancer d’abord un teaser dans le théâtre, puis le rendre disponible sous forme numérique.

Les Khans de Bollywood se réunissent pour traiter leur énorme base de fans en une journée. Salman Khan et Shah Rukh Khan prendront le relais des cinéphiles ajoutant de la joie à leur buzz cinématographique le 25 janvier. Cela créerait un moment historique dans l’industrie et les fans s’en souviendront pour toujours. Bhaijaan a tweeté à propos du teaser de sa dernière offre avec les émissions Pathaan. Partageant un aperçu de son look du film, il a annoncé la sortie du teaser de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sur grand écran le 25 janvier.

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est réalisé par Farhad Samji et produit par Salman Khan Films Production. Le film met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Salman Khan, Pooja Hegde, Bhumika Chawla, Vijender Singh, Abhimanyu Singh, Raghav Juyal, Siddharth Nigam, Jassie Gill, Shehnaaz Gill, Palak Tiwari, et plus encore. C’est aussi une collaboration avec des stars du sud à savoir Venkatesh Daggubati et Jagapathi Babu. Le film sera un mélange de genres – action, comédie, drame et romance. Le film devrait sortir sur grand écran le jour de l’Aïd 2023.