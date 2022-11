Sortie du pays de Galles, super Rashford et buteur Gakpo : cinq points à retenir de la 10e journée de la Coupe du monde 2022

La dixième journée de la Coupe du monde 2022 a été la première sans les coups d’envoi du matin, mais nous avons tout de même eu notre part d’excitation au cours des quatre matchs de la journée.

Le coup d’envoi de 15 heures a vu le groupe A se terminer avec les Pays-Bas battant le Qatar, tandis qu’au même moment, le Sénégal affrontait l’Équateur pour décider du deuxième derrière les Oranje. Le Sénégal a triomphé – tandis que le Qatar a terminé son tournoi à domicile sans un point à son actif.

Le groupe B s’est scellé lors des coups d’envoi ultérieurs, l’Iran affrontant les États-Unis pour une place au tour suivant contre les Néerlandais. Les États-Unis ont gagné 1-0 grâce à un but de Christian Pulisic – tandis que dans l’autre match, les Gallois espéraient un miracle.

Cela ne s’est pas produit. Les Dragons ont eu la malchance à certains égards de se heurter à un Marcus Rashford renaissant, tandis que la performance de l’équipe dans son ensemble était d’un cran après un match nul lamentable contre les États-Unis. Nous disons au revoir au Pays de Galles dans ce tournoi, après une défaite 3-0.

Voici tout ce que nous avons appris du match.

Glorious Gakpo est un candidat au Golden Boot

(Crédit image : Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images)

Rien n’arrête Cody Gakpo en ce moment. L’attaquant du PSV aura ajouté des millions à son prix lors de la phase de groupes, après avoir marqué lors des trois matchs des Pays-Bas (s’ouvre dans un nouvel onglet) leur vaut la première place du groupe A.

Son dernier but, un superbe coup bas lors d’une victoire contre le Qatar, a été un moment historique, faisant de Gakpo le quatrième joueur néerlandais à marquer lors de trois matches de Coupe du monde consécutifs.

Il est en illustre compagnie – les autres sont Johan Neeskens, Dennis Bergkamp et Wesley Sneijder.

Le joueur de 23 ans a maintenant rejoint Kylian Mbappe et Enner Valencia en tête du palmarès des souliers d’or. Pourrait-il devenir le premier vainqueur néerlandais du prix individuel tant convoité ?

Le Qatar est le pire hôte de tous les temps – de loin

La campagne du Qatar ne restera pas longtemps dans les mémoires. Leur performance finale a été aussi plate que la première, car ils ont offert peu lors d’une défaite 2-0 contre les Pays-Bas.

L’équipe de Felix Sanchez quitte le tournoi en tant que pire équipe hôte de tous les temps et la première à ne pas marquer un seul point.

Un joli but lors d’une défaite 3-1 contre le Sénégal était aussi bon que possible, mais dans l’état actuel des choses, les détenteurs de la Coupe d’Asie se dirigent vers la cuillère en bois.

Même sans Sadio Mane, le Sénégal ne doit pas être sous-estimé

(Crédit image : Getty Images)

À l’approche de la Coupe du monde 2022, le Sénégal semblait sur le point de causer des problèmes à d’autres nations et potentiellement même au sommet du groupe A. Après avoir perdu Sadio Mane sur blessure, le battage médiatique s’est éteint et leur progression vers les huitièmes de finale semblait peu probable.

Cependant, leur victoire contre l’Équateur a prouvé qu’ils avaient encore beaucoup de qualité sur tout le terrain, leur performance méritant une place en huitièmes de finale. Ils peuvent évidemment jouer astucieusement sous la pression, étant donné qu’ils sont entrés dans leur match avec l’Équateur en sachant qu’ils devaient gagner ou ils ne passeraient pas – même après avoir concédé alors que le match égalisait, le Sénégal a montré un caractère incroyable pour revenir quelques minutes plus tard. et reprendre leur avance.

Kalidou Koulibaly a réussi à gérer facilement le meilleur buteur Enner Valencia, le gardant secret alors que l’Équateur devait trouver un moyen de marquer en corner. Alors que les Sud-Américains jouissaient de plus de possession que le Sénégal, leur intensité s’est avérée trop difficile à gérer car ils ont très bien fermé les espaces dans leur tiers défensif.

Et puis, après tout ça, ils ont toujours la qualité pour causer des problèmes à n’importe qui. L’attaquant de Sheffield United Iliman Ndiaye est une poignée pour les défenses, Boulaye Dia est un point focal utile, tandis qu’Ismaila Sarr a froidement envoyé un penalty placé de manière experte.

Enfin et surtout, ils sont champions de la Coupe d’Afrique des Nations – ils savent gagner, et cela ne doit certainement pas être sous-estimé.

Marcus Rashford est l’attaquant le plus en forme d’Angleterre

(Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

C’était Raheem Sterling l’été dernier à l’Euro 2020, ayant le tournoi de sa vie lorsque les Trois Lions sont arrivés en finale. Cette fois, c’est peut-être Marcus Rashford qui se révèle incontournable pour l’Angleterre.

L’attaquant de Manchester United n’était pas un choix aussi populaire pour commencer contre le Pays de Galles que Phil Foden, avec l’ancienne star de United Gary Neville parmi ceux qui réclament l’attaquant de City. Rashford a cependant été excellent en seconde période, d’abord en frappant le ballon sur Danny Ward sur un coup franc pour ouvrir le score avant que Phil Foden ne marque quelques minutes plus tard. Rashford a eu une seconde pour lui-même avec un but magnifique plus tard.

Tout ce qu’il touche se transforme en or en ce moment. Il doit sûrement être dans la formation contre le Sénégal ? Il est dans une riche veine de forme.

Ajoutez à cela Jack Grealish, Foden qui a marqué aujourd’hui, Bukayo Saka, qui a marqué deux fois lors du match d’ouverture contre l’Iran et Callum Wilson qui est sorti du banc… il est juste de dire que l’Angleterre a une multitude d’options excitantes en attaque. Peut-être que l’Angleterre devrait être encore plus confiante qu’elle ne l’était avec ses attaquants l’été dernier.

Le Pays de Galles doit être reconstruit

(Crédit image : Getty Images)

Pauvre Pays de Galles. Les Dragons semblaient particulièrement fatigués lors de la Coupe du monde 2022, Ashley Williams admettant sur la couverture de la BBC que le tournoi était déjà perdu avant le match contre l’Angleterre.

Mais le gouffre de classe entre les Gallois et les Anglais était évident aujourd’hui, l’équipe de Rob Page semblant être la deuxième meilleure dans tous les domaines du terrain. Perdre à Gareth Bale est sorti à la mi-temps sur blessure n’a pas arrangé les choses non plus – tandis qu’Aaron Ramsey, sans doute leur autre superstar, avait l’air loin du rythme.

C’est la preuve que le Pays de Galles est arrivé à la fin de son cycle, cherchant à s’appuyer sur Bale, Ramsey et Joe Allen, qui ont lutté contre les blessures à l’approche du tournoi. L’avenir appartient à Brennan Johnson et à d’autres, qui joueront sûrement un rôle plus important à l’Euro 2024 – et Rob Page (en supposant qu’il reste) devra probablement intégrer certains de ces nouveaux visages en tant que prochaines pierres angulaires de la qualification pour le prochain tournoi. .

C’est une triste façon de terminer le voyage gallois – et peut-être que quelques autres voyages gallois se termineront également.