Sortie du maillot Argentine Coupe du monde 2022

Le maillot argentin de la Coupe du monde 2022 a été officiellement dévoilé, montrant les fils que Messi & Co. feront vibrer cet automne au Qatar.

Un effort pointu d’adidas, le nouveau haut est les rayures argentines classiques avec quelques torsions subtiles.

Examen des maillots de la Coupe du monde Argentine 2022

Commençons par l’essentiel : c’est un haut blanc à rayures bleu ciel, exactement ce à quoi on s’attend L’Albiceleste. Le design est garni de détails noirs, y compris des rayures sur les épaules et le logo adidas sans le lettrage “adidas” en dessous. Utiliser uniquement l’emblème à 3 bandes sur la poitrine droite ressemble à une nouvelle tendance dans les designs de l’équipe nationale de l’équipementier allemand (mais pas pour les équipes de club, comme le montre la dernière version de Manchester United). Une bande noire descend de chaque côté du maillot et suit autour de l’ourlet inférieur arrière. Il est complété par des poignets noirs et un col rond noir qui s’épaissit au fur et à mesure qu’il passe dans le dos, ce qui donne un faux look de polo.

Tout au long du haut, il y a un subtil motif de tirets en diagonale ton sur ton, qui ajoute un peu de texture au design. De loin, le meilleur détail de la chemise est la bande verticale centrale arrière. Il est divisé en deux bandes bleues avec une bande centrale blanche sur toute la longueur de la chemise et continue sur le col. À l’arrière du cou, il y a un petit vinyle doré en relief “Sol de Mayo” – l’emblème national de l’Argentine (et de l’Uruguay) – créant l’effet d’un drapeau national suspendu verticalement.

Note : A+

La garniture noire était un excellent choix qui fait vraiment ressortir toute la chemise, et le détail du drapeau à l’arrière est un design brillant. Un look emblématique mais avec un peu de style moderne, c’est un maillot fantastique qui convient à l’une des équipes nationales les plus puissantes du monde.

