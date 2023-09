Sortie du calendrier de basket-ball du Big Ten : 10 grandes dates à inscrire sur votre calendrier

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

La saison de basket-ball universitaire est dans moins de sept semaines. Sauvage, non ?

Avec cela, les programmes de conférences arrivent au compte-goutte, et le Big Ten a publié son liste de la ligue mardi après-midi.

Après avoir envoyé huit équipes de pointe au tournoi de la NCAA la saison dernière – après en avoir envoyé neuf au Big Dance au cours de chacune des deux saisons précédentes – le Big Ten entre dans la campagne 2023-24 avec deux prétendants au titre national à Purdue et Michigan State. . La question se pose de savoir qui est le numéro 3 de la conférence, l’Illinois, le Maryland, le Wisconsin et le Northwestern devant se battre pour le poste.

Il y a une petite inconnue dans le milieu de la ligue. À quoi ressemblera la vie sans Trayce Jackson-Davis pour l’Indiana ? Mike Woodson a apporté plusieurs ajouts et comptera sur le meneur Xavier Johnson pour diriger les Hoosiers. Le Michigan s’est réorganisé mais s’appuiera sur de nouvelles pièces pour se renforcer après le départ de Hunter Dickinson, Jett Howard et Kobe Bufkin. Pendant ce temps, Ohio State entre dans une saison charnière sous la direction de Chris Holtmann avec une solide classe de deuxième année dirigée par Bruce Thornton. L’Iowa cherchera à dépasser à nouveau les attentes et à participer à un cinquième tournoi NCAA consécutif, tandis que Rutgers comptera sur Cliff Omoruyi pour tenter d’amener les Scarlet Knights à s’améliorer.

La profondeur peut encore être là pour le Big Ten, mais il y a clairement deux premiers : Zach Edey et les Boilermakers, et Tyson Walker et les Spartans.

Voici un aperçu des 10 dates prévues à encercler sur votre calendrier en ce qui concerne la liste Big Ten :

Vendredi 1er décembre

Maryland à Indiana

Purdue au nord-ouest

Il s’agit d’un programme double de haut niveau aux heures de grande écoute lors de la soirée d’ouverture du jeu Big Ten. Les Chaudronniers qui débutent la conférence à Evanston sont juteux avec des intrigues. Pourquoi? Parce que la dernière fois que Purdue est allé jouer contre les Wildcats, cela s’est produit le dimanche du Super Bowl :

Chris Collins a Boo Buie et Ty Berry pour charger les Cats, une équipe qui, selon plusieurs entraîneurs du Big Ten, est négligée. Nous verrons comment Fletcher Loyer et Braden Smith gèrent la pression défensive de Northwestern et si Edey peut se venger.

Pendant ce temps, Kevin Willard a une équipe de Terrapins qui pourrait être digne du top 25, mais un essai routier à Assembly Hall sera tout un défi pour ouvrir le jeu en championnat. Ce que je surveillerai : le transfert de l’Oregon Kel’el Ware et l’étudiant de première année 5 étoiles Mackenzie Mgabko menant l’Indiana à l’intérieur contre Donta Scott et Julian Reese des Terps. La confrontation entre le meneur de jeu vétéran dans ce match entre Jahmir Young du Maryland et Johnson de l’Indiana devrait être amusante à regarder.

Mardi 5 décembre

Indiana au Michigan

Wisconsin dans l’État du Michigan

Quelle ouverture de conférence appétissante à East Lansing. À mon avis, les Badgers passent inaperçus à l’échelle nationale et constituent une équipe digne du top 25. Greg Gard accueille à nouveau ses cinq meilleurs buteurs d’une équipe de 20 victoires, avec Chucky Hepburn et Tyler Wahl mettant en valeur l’équipe et le transfert d’impact AJ Storr ajouté de St. John’s. Les Spartans, quant à eux, ont récupéré 83 % de leur score et ont comblé leur vide en zone avant avec l’homme de première année 5 étoiles Xavier Booker. Il s’agit d’un excellent indicateur de début décembre pour les deux programmes.

Quant au match sur la route des Hoosiers au Michigan, il est difficile de dire quelle sera l’une ou l’autre de ces équipes cette saison à venir. Pour les Wolverines, l’étudiant de deuxième année Dug McDaniel et le transfert de Princeton Jaelin Llewellyn pourront-ils coexister et diriger le spectacle en zone arrière ? Juwan Howard a besoin du transfert du Tennessee Olivier Nkamhoua et du transfert de l’Alabama Nimari Burnett pour intensifier et jouer un rôle clé si son équipe veut trouver un chemin vers le tournoi de la NCAA. Un rendez-vous à domicile avec l’Indiana offre un match où deux grandes marques s’affronteront au début de la saison de championnat.

Jeudi 11 janvier

Michigan et Maryland

État du Michigan à l’Illinois

Concentrons-nous sur les Fighting Illini, qui se sont ralliés pour battre Michigan State la saison dernière, 75-66 à Champaign. Dain Dainja a récolté 20 points et sept rebonds dans ce match, tandis que Terrence Shannon Jr. en a ajouté 17 dans la victoire. Avec Coleman Hawkins rejoignant ce duo pour Brad Underwood, les Illini disposent d’un solide noyau de joueurs expérimentés. La grande question : que va-t-il se passer pour l’Illinois au poste de meneur ? Tous les signes indiquent que Ty Rodgers, étudiant en deuxième année, obtient les clés de la voiture, au moins pour commencer. Ce match de janvier constitue un test routier difficile pour les Spartans, qui comptent AJ Hoggard et Jaden Akins en plus de Walker pour aider à diriger le spectacle sur la route.

Mardi 30 janvier

L’Illinois dans l’État de l’Ohio

Iowa et Indiana

Michigan dans l’État du Michigan

C’est un formidable mardi d’action avec le match de rivalité à East Lansing, un essai routier pour les Hawkeyes à Assembly Hall et un affrontement savoureux entre les Illini et les Buckeyes. La saison dernière, Ohio State a finalement trouvé un rythme lors de son match à domicile contre l’Illinois le 26 février.

Les Buckeyes ont mis fin à une séquence de neuf défaites consécutives avec la victoire contre les Illini et ont déclenché une solide clôture de saison, remportant cinq de leurs sept derniers matchs et devenant la première tête de série n ° 13 à atteindre les demi-finales du tournoi Big Ten. Holtmann espère certainement que cela a donné un élan à l’approche de cette saison critique, alors que Zed Key revient pour sa dernière année et que Thornton cherche à faire un grand saut en deuxième année. Les Bucks seront jeunes, mais ils ont réalisé un transfert de haut niveau avec Jamison Battle du Minnesota. Ils inaugurent également un classe de recrutement parmi les 15 premiers .

Samedi 10 février

L’Illinois dans l’État du Michigan

Indiana à Purdue

Maryland dans l’État de l’Ohio

Michigan au Nebraska

Wisconsin à Rutgers

La dernière fois que les Hoosiers et les Chaudronniers se sont rencontrés, Jalen Hood-Schifino a perdu 35 points à la Mackey Arena et l’Indiana est sorti vainqueur contre Purdue.

Oui, les Chaudronniers ont remporté 29 matchs et n’ont subi que six défaites, dont deux contre leur grand rival. La dernière rencontre d’Edey avec l’Indiana promet d’être très intéressante, car il s’agit de l’un des cinq matchs d’une journée chargée de la conférence.

Samedi 17 février

L’Illinois au Maryland

État du Michigan au Michigan

Wisconsin et Iowa

État de Penn au Nebraska

La bataille des Illini contre les Terrapins pourrait être un sommet–25 confrontation avec le positionnement dans la course Big Ten en jeu tandis que la rivalité Spartans-Wolverines apportera certainement des implications d’une certaine sorte. L’autre match à surveiller est celui de l’Iowa qui accueille le Wisconsin. Si Tony Perkins, Payton Sandfort et Patrick McCaffery peuvent garder les Hawkeyes dans la conversation du tournoi de la NCAA, c’est un match qui pourrait s’avérer vital pour l’équipe de Fran McCaffrey. Lors de la dernière rencontre entre les Badgers et les Hawkeyes à Iowa City, le Wisconsin a remporté une victoire de 78-75 en prolongation et a finalement balayé l’Iowa cette saison.

Dimanche 25 février

Maryland à Rutgers

État de l’Ohio dans l’État du Michigan

Purdue au Michigan

Minnesota au Nebraska

La dernière visite d’Edey à Ann Arbor fera la une de ce dimanche de quatre matchs en fin de saison. La grande question pour le Michigan est de savoir ce qui se passe à l’intérieur pour les Wolverines. C’est à Nkamhoua, ainsi qu’aux étudiants de deuxième année Youssef Khayat et Tarris Reed Jr., d’accélérer le départ de Dickinson pour le Kansas. Tray Jackson était un ajout de qualité, mais il n’est pas un frappeur à l’intérieur. Ce match devrait créer une atmosphère de haut niveau au Crisler Center et pourrait s’avérer être un match critique pour le Michigan s’il participe à la conversation sur le tournoi de la NCAA. Le match Terps-Scarlet Knights devrait être une guerre défensive, tandis qu’une équipe améliorée de Buckeyes s’aventure à East Lansing pour un essai routier fin février.

samedi 2 mars

État du Michigan à Purdue

L’Illinois au Wisconsin

Iowa au nord-ouest

État de Penn au Minnesota

Quel travail de la part des planificateurs du Big Ten pour que la confrontation entre les deux meilleures équipes de la conférence soit prévue pour l’avant-dernier samedi du match de championnat. Les Spartans ont l’avantage de la garde, mais les Boilers auront le joueur le plus dominant du basket-ball universitaire sur le terrain à Edey. Matt Painter contre Tom Izzo le premier samedi de mars ? Oui s’il vous plait!

dimanche 3 mars

Indiana au Maryland

Michigan dans l’État de l’Ohio

Rutgers au Nebraska

C’est une belle façon de clôturer l’avant-dernier week-end de conférence avec une confrontation de rivalité qui devrait avoir des implications de March Madness pour au moins une équipe, sinon les deux à Columbus. De plus, la dernière semaine de championnat de l’Indiana s’accélérera avec ce match avant que les Hoosiers n’accueillent Michigan State le dimanche suivant. La plus grande question pour IU qui débute cette saison sera le tir périmétrique. Je pense que les Hoosiers seront une équipe différente dans ce match de celle qu’ils sont lors du match d’ouverture de la conférence contre le Maryland, mais Willard demande généralement à ses équipes de jouer leur meilleur basket-ball lorsque cela compte le plus. College Park organisera à nouveau des matchs de cerceaux universitaires de renom cette année à venir, et ce n’est pas par surprise.

dimanche 10 mars

État du Michigan à Indiana

Wisconsin à Purdue

L’Illinois à l’Iowa

État de l’Ohio à Rutgers

Nebraska et Michigan

Maryland à Penn State

Félicitations au Big Ten. C’est une dernière journée exceptionnelle de la saison régulière. Dernier match d’Edey à Mackey contre une équipe coriace et expérimentée du Wisconsin. Les Spartiates d’Izzo doivent se rendre dans la salle de l’Assemblée lors de la journée des seniors des Hoosiers. Les Illini prennent la route pour affronter une équipe de l’Iowa qui, je pense, pourrait être pétillante et qui pourrait vraiment avoir besoin de ce match. Un bon match sournois dans le New Jersey entre les Buckeyes et les Scarlet Knights.

Les intrigues ne manquent pas ce samedi dernier, et des implications majeures seront probablement en réserve pour le tournoi Big Ten, qui se tiendra du 13 au 17 mars au Target Center de Minneapolis.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’organisation de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

