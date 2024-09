Sortie d’iOS 18 : tout ce qu’il faut savoir sur les grosses mises à jour d’Apple | Apple

Apple publiera lundi des mises à jour logicielles pour son iPhone, son iPad, son Mac et sa smartwatch, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs pour les appareils compatibles.

Annoncés lors de la conférence des développeurs de la société en juin, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 et macOS Sequoia ajoutent de nouvelles options de personnalisation de l’écran d’accueil et du centre de contrôle, des outils intelligents d’écriture manuscrite et de mathématiques pour Notes et de nouveaux cadrans de montre, entre autres nouvelles fonctionnalités.

Voici ce que vous devez savoir sur les mises à jour.

Quand puis-je l’obtenir ?

Les téléchargements des mises à jour iOS, iPadOS, watchOS et macOS commencent généralement vers 18 heures, heure du Royaume-Uni (13 heures à New York ; 3 heures du matin mardi à Sydney). Contrairement à d’autres fabricants, tous les appareils Apple éligibles pourront télécharger et installer la mise à jour dès sa sortie plutôt que de manière échelonnée.

Quels appareils peuvent l’obtenir ?

Tous les smartphones Apple à partir de l’iPhone XS de 2018 ou plus récent peuvent installer iOS 18. Toutes les tablettes à partir de l’iPad Pro 2018, de l’iPad Air 2019 (3e génération), de l’iPad mini (5e génération) ou de l’iPad (6e génération) et plus récents peuvent installer iPadOS 18. Toutes les montres Apple à partir de la série 6 de 2020 ou plus récentes peuvent installer watchOS 11. Tous les MacBook Air de 2020, les MacBook Pro de 2018, les Mac mini de 2018, les iMac de 2019, les Mac Studio de 2022, l’iMac Pro 2017 et le Mac Pro 2019 ou version ultérieure peuvent installer macOS Sequoia.

Comment puis-je l’obtenir ?

Ouvrez l’application Paramètres sur un iPhone ou un iPad, puis accédez à Général > Mise à jour logicielle. Appuyez sur Installer si disponible pour télécharger, vérifier, puis redémarrer pour installer. Vous pouvez également installer la mise à jour via un Mac ou iTunes sur un ordinateur Windows.

WatchOS 11 nécessite qu’un iPhone XS ou une version ultérieure exécute d’abord iOS 18. Ouvrez ensuite l’application Watch sur le téléphone et accédez à Général > Mise à jour logicielle pour commencer l’installation. Vous devrez placer la montre connectée sur son chargeur pour terminer la mise à jour.

Les Mac sont mis à jour dans les paramètres système, accédez à Général > Mise à jour du logiciel.

Combien cela coûtera-t-il ?

Les mises à jour sont gratuites chez Apple. Si on vous demande de payer pour une mise à jour, c’est une arnaque.

Apple Intelligence n’est pas encore disponible

Les différents nouveaux outils d’IA d’Apple, tels que ses outils d’écriture et de langage, de résumé, d’édition de photos IA et Siri amélioré, ne sont pas encore disponibles et ne seront ajoutés à aucun de ses produits avant la fin de l’année en version bêta, à partir d’octobre pour les États-Unis et de décembre pour le Royaume-Uni.

iOS 18

Personnalisation de l’écran d’accueil et du centre de contrôle

Vous pouvez désormais modifier la taille et la couleur des icônes d’application et les organiser de nouvelles manières. Photographie : Apple

Apple vous permet enfin de placer les icônes d’application et les widgets sur l’écran d’accueil selon n’importe quel motif, et non plus seulement en haut à gauche. Les icônes d’application peuvent désormais être agrandies et teintées pour correspondre au mode sombre ou avec une couleur.

Le centre de contrôle a été repensé, ce qui permet d’ajouter une large gamme de paramètres rapides de différentes tailles et formes avec des pages supplémentaires disponibles pour faire défiler, de sorte que vous pouvez avoir une page dédiée à la musique ou une autre avec des commandes de maison intelligente. Les commandes rapides sur l’écran de verrouillage peuvent également être modifiées.

Application de photos repensée

L’application photos est plus grande, plus flashy et plus rapide. Photographie : Apple

L’application Photos a été repensée avec de grandes photos en vedette et des carrousels. Elle crée désormais automatiquement des collections de photos basées sur des sujets tels que les derniers jours, les voyages ou les personnes et les animaux de compagnie. Vous pouvez créer vos propres collections et épingler les collections ou albums les plus importants pour un accès rapide, ou réorganiser l’application pour l’adapter à vos goûts.

Messages

Apple a enfin ajouté la prise en charge RCS à l’application Messages, ce qui facilitera l’envoi de SMS aux utilisateurs d’Android, notamment avec les fichiers multimédias et les accusés de réception. Vous pouvez désormais programmer et envoyer des messages à une date ultérieure, ce qui est pratique pour envoyer des vœux d’anniversaire. Le texte peut désormais être animé dans iMessages et les réactions peuvent désormais inclure n’importe quel emoji ou autocollant.

Notes, mots de passe et cartes

Les nouvelles fonctionnalités Notes, Mot de passe et Cartes. Photographie : Apple

L’application Notes peut désormais enregistrer des fichiers audio et créer des transcriptions en direct, qui peuvent être recherchées ou combinées avec d’autres documents. Elle peut également résoudre des expressions mathématiques et des calculs pour vous.

Le trousseau d’Apple est devenu un véritable gestionnaire de mots de passe avec la nouvelle application Passwords, disponible sur tous les appareils Apple et Windows.

Apple Maps peut désormais enregistrer des cartes topographiques hors ligne et créer des itinéraires personnalisés pour des promenades et des randonnées.

iPadOS 18

iPadOS 18 dispose des mêmes fonctionnalités de personnalisation qu’iOS 18, ainsi que de nouveaux outils d’écriture manuscrite dans Notes et l’application calculatrice. Photographie : Apple

L’iPad bénéficie des mêmes fonctionnalités de personnalisation, de photos, de messages, de mots de passe et de cartes, ainsi que de quelques améliorations clés uniquement pour la tablette.

Notes et calculatrice

L’application Notes bénéficie d’une mise à niveau importante pour l’écriture manuscrite à l’aide de l’Apple Pencil. Elle peut automatiquement lisser les écritures moins lisibles, corriger l’orthographe, déplacer les mots écrits comme vous le feriez avec un texte imprimé et même coller du texte comme une copie de votre propre écriture manuscrite.

L’application Calculatrice est enfin disponible sur iPad, mais avec une nouveauté. Elle permet d’effectuer des calculs à partir d’expressions manuscrites, y compris des variables algébriques, et même de tracer des graphiques.

La même capacité « Maths Notes » pour résoudre instantanément des expressions est également disponible dans l’application Notes pour les calculs en ligne.

watchOS 11

Photos Visage

Le cadran de la montre Photos remanié. Photographie : Apple

Photos Face mis à jour est un nouveau cadran de montre pour watchOS 11, créant des cadrans à partir de vos photos avec un cadrage et un placement intelligents de l’heure. Vous pouvez choisir une sélection de photos ou laisser l’application choisir automatiquement les meilleures photos de votre bibliothèque.

Le cadran Flux est un nouveau grand cadran de montre numérique aux couleurs vives qui changent au fil du temps, tandis que Reflections est un nouveau cadran analogique qui réagit à vos mouvements.

Signes vitaux

La nouvelle application Vitals. Photographie : Apple

La nouvelle application Vitals donne aux données enregistrées pendant la nuit un nouvel espace plus utile. Elle indique votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, la température de votre poignet, votre taux d’oxygène dans le sang et la durée de votre sommeil, et indique lorsque l’un d’entre eux varie par rapport à votre plage habituelle, mettant potentiellement en évidence des problèmes et donnant une description de ce qui pourrait avoir causé la variation, comme la consommation d’alcool.

Charge d’entraînement

La charge d’entraînement est accessible sur la montre ou dans l’application Entraînements sur un iPhone. Photographie : Apple

L’application d’activité peut désormais suivre et afficher votre charge d’entraînement pour les séances d’entraînement et si votre corps récupère suffisamment entre chaque séance. Vous pouvez également suivre votre niveau d’effort ou la difficulté de chaque séance d’entraînement, calculé à partir de votre rythme, de votre altitude, de votre fréquence cardiaque et d’autres données biométriques.

Activités en direct, double tap et suivi de grossesse

Les activités en direct, comme les minuteurs en cours, la lecture de musique, les trajets Uber ou autres, sont désormais visibles dans la pile intelligente pour un accès rapide. Le geste de double tapotement permet désormais de faire défiler la plupart des applications, ce qui vous permet de parcourir les éléments en pinçant deux fois votre index et votre pouce ensemble. La montre peut désormais suivre les grossesses, en affichant l’âge gestationnel, dans le cadre de son suivi du cycle pour les femmes.

macOS Sequoia

MacOS bénéficie de la plupart des nouvelles fonctionnalités communes à l’iPhone et à l’iPad, ainsi que de quelques ajouts spécifiques à l’ordinateur.

Mise en miroir de l’iPhone sur Mac

Un iPhone peut être mis en miroir sans fil sur macOS Sequoia. Photographie : Apple

La grande nouveauté est la possibilité de refléter et de contrôler sans fil votre iPhone depuis votre Mac, vous permettant d’ouvrir des applications, de voir des notifications et d’utiliser généralement une version virtuelle de votre téléphone avec votre clavier et votre souris.

Carrelage de fenêtre facile

MacOS peut désormais disposer automatiquement vos fenêtres en mosaïque sur votre écran, par exemple en les alignant sur la moitié de l’écran en les faisant glisser vers la gauche ou la droite. Passez la souris sur le bouton vert d’une fenêtre pour voir une liste déroulante d’options de mosaïque.