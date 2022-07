Sortie des maillots extérieurs Manchester City et Everton 2022/23

Les nouveaux kits Manchester City et Everton 2022/23 Away ont été publiés, et les deux font certainement tourner les têtes.

Jetons un coup d’œil aux nouvelles versions une par une, en commençant par City :

Examen du kit extérieur Manchester City 2022/23

Un riff sur la bande de 1969 que Man City portait lorsqu’ils ont remporté la FA Cup, la version 2022/23 prend ce design et le tourne sur le côté.

Les rayures verticales noires et rouges sont désormais disposées en diagonale, reflétant les rayures du blason du club (et des armoiries de la ville de Manchester) qui représentent les rivières Irwell, Irk et Medlock. Cela donne au sommet un look plus unique (et moins une saveur AC Milan). Les détails jaunes sur la crête, les logos Puma et des sponsors ressortent vraiment contre la base noire et rouge.

C’est un regard incroyablement pointu. Et c’est un exemple de l’une des choses amusantes du football : une équipe peut porter les couleurs de son rival local le plus féroce et cela peut toujours fonctionner incroyablement bien.

Note : A+

Une grande torsion sur une conception alternative classique de la ville. Simple, mais vraiment efficace, et dans mon livre bien supérieur à leur offre de maison bleu ciel 2022/23.

Maillot Extérieur Everton 2022/23

Examen du kit extérieur Everton 2022/23

Le nouveau haut Everton est définitivement accrocheur, ressemblant plus à quelque chose que vous pourriez voir de l’USL Attaquant Madison par opposition à une équipe de Premier League. Peut-être pas par hasard, Hummel fabrique également les kits de Madison.

Les Toffees porteront un maillot de base rose au cas où leur bleu standard entrerait en conflit avec l’équipe locale cette saison. L’insigne du club, le sponsor, la marque Hummel et les chevrons d’épaule de la marque sont tous réalisés dans un bleu foncé uni, ce qui complète bien le rose.

Le motif géométrique est censé être inspiré par le toit incliné de la tour Price Rupert, célèbre sur la crête d’Everton. Cependant, à première vue, tout ce que j’ai vu était le logo Cobra Command, et maintenant je ne peux pas le voir (et maintenant vous ne pouvez pas non plus – de rien).

Le motif aurait mieux fonctionné si la couleur des gros losanges avait été un peu atténuée, comme les petits morceaux délavés entre les deux. Cela le rendrait moins ciblé et rendrait également inutile le contour blanc sur le sponsor, ce qui est en soi un peu distrayant. En parlant du logo du sponsor, il semble qu’il soit placé un cheveu trop bas dans certains plans, mais c’est difficile.

Note : C+

C’est un look audacieux pour Everton mais ça ne marche tout simplement pas pour moi. S’il se passait des éléments à rayures horizontales et restait avec les zig-zags les plus subtils, et se débarrassait du contour blanc sur le sponsor, ce serait un design beaucoup plus fort.