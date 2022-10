Sortie de Vikram Vedha OTT : Hrithik Roshan, le film de Saif Ali Khan conclut un accord avec CETTE plate-forme numérique, qui devrait sortir à CETTE date ?

La nouvelle version de Bollywood au box-office, Vikram Vedhaa, n’a pas commencé sur une bonne note, avec sa journée d’ouverture s’élevant à seulement 10 crore net. Plus, inquiétant était de savoir comment le Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette, réalisé par Pushkar Gayahtriqui avait également dirigé l’original Vikram Veda dans Tamil, n’a pas réussi à fournir le coup de pouce requis dans les spectacles du soir et de nuit après une faible occupation de seulement 15 à 20 % le matin même. De plus, à l’exception de quelques multiplexes dans les centres A, le film était décevant dans tous les domaines. La Vikram Veda collection au box-office jour 2 avait besoin d’un gros coup de pouce si elle avait le moindre espoir de reprendre à long terme.

Vikram Veda augmente de 25 à 30 % au box-office le jour 2

Eh bien, la nouvelle encourageante est que Vikram Vedha a réalisé exactement le saut dont il avait tant besoin le deuxième jour avec une croissance de l’ordre de 25 à 30 %. Ce qui est encore mieux, c’est que la croissance a été répartie uniformément sur les grands multiplexes et les circuits de masse, le plus gros pic provenant de Mumbai, Delhi, UP, du sud et du Bengale occidental, dont les deux derniers sont les marchés les plus performants à ce jour. Oui, un saut encore plus important aurait été plus que bienvenu, mais ce sont des signes encourageants pour les vedettes de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan, le préparant en bonne place pour un week-end prometteur.

Hrithik Roshan et Saif Ali Khan font la promotion de Vikram Veda

Vikram Veda collection au box-office jour 2

Vikram Vedha n’a récolté que 13 à 13,50 crores nets le jour 2, ce qui est exactement le coup dans le bras dont il avait besoin. Étant donné que l’ouverture était dans la lignée de Shamshera et Samrat Prithviraj, on craignait que le film ne finisse comme eux, mais cette tendance semble prometteuse. Dimanche, le jour 3 a besoin d’un saut similaire, suivi de fortes prises tout au long de la semaine si le Collection au box-office de Vikram Veda n’a aucune chance d’émerger même un succès modéré.