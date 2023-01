Sortie de Varisu OTT: Thalapathy Vijay, film de Rashmika Mandanna vendu pour ce montant énorme sur CETTE plateforme

Varisu est enfin sorti sur les écrans du monde entier et les fans de la superstar Thalapathy Vijay sont ravis du film qu’ils ne peuvent pas oublier de sa magie. Alors que le public donne des réponses mitigées à la vedette de Vijay et Rashmika Mandanna et l’appelle de blockbuster à catastrophe. Et maintenant, quelques jours après sa sortie, Varisu a été vendu pour ce montant énorme sur la plateforme OTT. Réaliser des films sur OTT est aujourd’hui devenu obligatoire, et les fans de Thalapathy Vijay étaient impatients de savoir quand et où le film sortira sur OTT. Et maintenant, les rapports suggèrent que le film tamoul a été vendu à Amazon Prime et que le montant que la plate-forme OTT a donné aux producteurs est énorme. Le film pourrait sortir sur OTT après le mois de sa sortie et se rendre compte tôt dans l’OTT affectera les chiffres au box-office.

Alors que BollywoodLife a donné 2,5 notes au film.

Varisu est également un drame familial avec de l’action. Thalapathy Vijay et Vamshi Paidipally ont mis au point un drame familial qui servira bien au public de la télévision hindi (vous le saurez en regardant le film) et aux fans de Sooraj Barjatya, connu pour ses films axés sur la famille. Est-ce que ça plaira à tout le monde ? Entertainment News est en pleine effervescence avec Varisu. Même si vous êtes un fan des films du sud de l’Inde et que vous hésitez entre le regarder ou maintenant, lisez notre critique pour savoir

Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay sont aimés par les fans, ils deviennent gaga de leur chimie grésillante. Le rôle de Rashmika est également apprécié des fans et l’engouement pour elle prouve pourquoi elle est le béguin national. Avec Varisu, le film d’Ajith, Thunivu, est également sorti avec l’aileron de Vijay et les deux fans de la superstar se battent pour savoir qui est le meilleur. Pendant ce temps, les deux superstars partagent une admiration mutuelle l’une pour l’autre. Avez-vous déjà regardé Varisu ?