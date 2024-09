Sortie de Thermal Grizzly WireView Pro : mise à jour du moniteur de puissance et de température du GPU, désormais avec avertisseur sonore

Le moniteur de puissance GPU WireView Pro by Thermal Grizzly est prêt à connecter en toute sécurité les GPU de nouvelle génération

Le GPU Thermal Grizzly WireView Pro est un outil de surveillance et de mesure amélioré conçu par Jon Sandstrom, également connu sous le nom d’« elmor », un overclockeur renommé. Cet appareil surveille la consommation d’énergie et les températures du GPU, alertant les utilisateurs des problèmes potentiels.

Les cartes RTX 4090 étaient affectées par des problèmes de fonte des connecteurs d’alimentation, principalement dus à des erreurs d’utilisation et à la conception du connecteur, qui rendaient souvent difficile le branchement correct du câble. Les fabricants de GPU et de blocs d’alimentation ont depuis introduit des connecteurs et des câbles améliorés qui garantissent que la puissance élevée n’est transmise que lorsque tout est correctement connecté.

Le RTX 5090 de nouvelle génération devant consommer encore plus d’énergie que le 4090, s’équiper d’un appareil comme le WireView Pro pourrait aider à prévenir les problèmes potentiels, ou au moins à les atténuer, garantissant à la fois la sécurité de la carte et, plus important encore, celle de l’utilisateur. Le WireView Pro mis à jour comprend un fonction d’alarmeet il dispose même d’un buzzer qui alerte l’utilisateur si le connecteur est mal branché.

L’appareil offre les fonctionnalités suivantes :

Mesure la consommation d’énergie en temps réel (enregistre également toutes les 60 secondes)

Mesure les températures grâce à des capteurs au niveau des connecteurs d’alimentation

Surveille les températures sur des capteurs externes

Détecte la connexion correcte de toutes les broches du capteur

Affiche les données sur un écran, avec la possibilité de modifier ce qui est affiché à l’aide du bouton d’alimentation intégré

Wireview GPU Pro, Source : Grizzly thermique

Thermal Grizzly fournit un avertissement important : l’appareil deviendra chaud, quel que soit le GPU utilisé. Si la carte est refroidie par air, l’appareil refroidira avec la carte, même s’il peut encore atteindre des températures allant jusqu’à 60°C. Cependant, si la carte est refroidie par eau, il se peut qu’il n’y ait pas de circulation d’air à proximité du connecteur, provoquant une hausse des températures jusqu’à 100°C. En d’autres termes, évitez de toucher l’appareil sauf si cela est nécessaire pour changer les options d’affichage. Le site Web ne précise pas si ces températures ont été mesurées avec des cartes TDP de 450 W ou plus, les températures pourraient donc être encore plus élevées pour le RTX 5090.

Pour rappel, les personnes intéressées par l’achat du produit doivent d’abord vérifier le sens du connecteur d’alimentation. Certaines cartes ont des connecteurs inversés, ce qui signifie qu’elles devront choisir le modèle « Reverse (R) » au lieu du modèle Normal.

Wireview GPU Pro, Source : Grizzly thermique

Le WireView Pro est désormais disponible à l’achat sur le site officiel de Thermal Grizzly. Son prix est de 70 € ou 76 $. Gardez à l’esprit que cet appareil fonctionnera très bien sur les installations GPU standard (horizontales) mais pas nécessairement une bonne idée pour les GPU verticaux (on ne verra pas l’écran). Espérons que Thermal Grizzly lancera également quelque chose pour les GPU montés de cette façon.

Source: Grizzly thermal