Ponniyin Selvan réalisé par Mani Ratnam est l’un des films les plus attendus de ces derniers temps. La partie 1 du film sortira en salles le 30 septembre et se vante d’un casting de stars d’ensemble enviable avec Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Trisha Krishnan, Karthi entre autres. Cependant, avant même que le film ne sorte en salles, l’opus magnum a été vendu à Amazon Prime Video pour un prix exorbitant. Il s’agit d’un film en deux parties et, selon les rapports, les droits de diffusion numérique des parties 1 et 2 de Ponniyin Selvan seront diffusés sur Amazon Prime Video pour un prix exorbitant. Alors que la partie 1 sort ce mois-ci, la date de sortie de la partie 2 n’est pas encore confirmée et il est dit que les fabricants annonceront la même chose en regardant la réponse à la partie 1.

OFFRE DE SORTIE DE PONNIYIN SELVAN OTT

La bande-annonce du film a été un succès et les fans attendent d’assister à un grand film et de vivre une expérience visuelle spectaculaire sur grand écran. Les réalisateurs ont confiance en leur film et il semble que le commerce l’est aussi. C’est pourquoi, même lorsque les films se sont écrasés de manière inattendue au box-office, Ponniyin Selvan a déjà conclu un accord OTT. On dit que Mani Ratnam a récupéré une somme énorme de Rs 125 crore pour la sortie OTT de son film. Le film fera un autre énorme profit avec ses droits de satellite qui sont vendus à Sun TV. Bien que le prix ne soit pas divulgué, on dit qu’il est également énorme. Non seulement cela, la bande-annonce des diplômés et l’événement de sortie audio seront également diffusés sur la chaîne quelques jours avant la sortie en salles de Ponniyin Selvan.

Est-ce l’effet Brahmastra ?

Brahmastra, qui est sorti récemment en plusieurs langues, a engrangé d’énormes profits au box-office. Le film visuellement spectaculaire mettant en vedette Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a forcé le public à se presser dans les salles. Ponniyin Selvan est également de la même grande envergure et le regarder sur grand écran sera une expérience en soi. Il a été observé que les films qui réussissent bien dans les salles (cas au point KGF 2, RRR, Pushpa) réussissent également bien lors de leur sortie OTT car ils ont la valeur de répétition pour le public. Avec Brahmastra brisant la période de sécheresse au box-office, la croyance en Ponniyin Selvan ne fait que se renforcer. Ajoutez à cela le fait qu’il est dirigé par un réalisateur respecté et aimé pour son genre de cinéma, puis l’incroyable distribution de stars. Outre les rôles principaux, le film met également en vedette Prakash Raj, Sobhita Dhulipala, Aishwarya Lekshmi, Prabhu, Jayaram et Lal et la musique est donnée par nul autre que le maestro de la musique lui-même, AR Rahman.