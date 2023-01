Sortie de Pathaan OTT : Shah Rukh Khan et Deepika Padukone obtiendront un certificat de censure séparé ? Voici ce que nous savons

Pathaan est l’un des films les plus attendus de 2023. Le film est réalisé par Siddharth Anand et met en vedette Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux. Le film sortira en salles le 25 janvier et aurait été réalisé avec un budget de Rs. 250 crores. Il y a quelques jours, des détails sur la publication OTT de Pathaan ont été divulgués sur les réseaux sociaux lors des audiences judiciaires sur son contenu. Si l’on en croit les rapports, le film d’action Pathaan sera disponible sur Amazon Prime Video trois mois après sa sortie en salles. Pathaan sortira sur la plateforme OTT le 25 avril.

Le Central Board Of Film Certification a passé Pathaan pour une sortie en salles avec un certificat «UA» (enfants autorisés avec surveillance parentale) avec plusieurs coupes visuelles dans la chanson «Besharam Rang». Si l’on en croit les rapports, alors Pathaan sera à nouveau censuré. Oui, tu l’as bien lu! Le film passera à nouveau par le processus de censure pour la plate-forme OTT.

Des sources proches du développement ont été citées par TimesofIndia.com selon lesquelles Pathaan passera par un tout nouveau processus de censure pour sa sortie sur Amazon Prime Video en avril. La violence serait atténuée et le langage deviendrait muet.

Regardez la bande-annonce de Pathaan –

Cela semble un nouveau départ pour la censure en Inde et pour les films en streaming sur les plateformes OTT qui ont permis l’autocensure. Pathaan mettra également en vedette Ashutosh Rana et Dimple Kapadia dans les rôles principaux. Le film sera produit par Yash Raj films.

Côté travail, Shah Rukh Khan fera son grand retour sur grand écran après le film Zero d’Anand L Rai qui a lamentablement échoué au box-office. King Khan a également Jawaan et Dunki dans son chat. À Dunki, Shah Rukh Khan sera vu en face de Taapsee Pannu et le film est réalisé par Rajkumar Hirani. Tandis qu’à Jawan, il sera vu aux côtés de Nayanthara, Vijay Sethupathi et Sanya Malhotra.