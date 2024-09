Sortie de l’iPhone 16, de l’Apple Watch et des Airpods

Apple a lancé lundi sa dernière entrée sur le marché des smartphones lors de l’événement « It’s Glowtime ».

Le géant de la Silicon Valley a dévoilé la gamme iPhone 16 avec des capacités d’intelligence artificielle sur tous les modèles. La nouvelle gamme voit l’ajout d’un « bouton de capture » qui ouvrira et actionnera l’appareil photo du téléphone. De nouveaux AirPods et de nouvelles montres Apple Watch ont également été annoncés lundi. Le calendrier de sortie d’iOS 18 est également attendu.

Suivez les dernières mises à jour et annonces de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus

La société a dévoilé ses dernières offres de smartphones, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.

Les téléphones sont équipés d’une nouvelle puce A18 avec 8 Go de RAM pour prendre en charge Apple Intelligence, le logiciel d’intelligence artificielle de la société. La société a déclaré que la puce peut rivaliser avec certains ordinateurs de bureau haut de gamme.

Les nouveaux modèles voient également l’ajout d’un bouton d’action que l’on trouvait auparavant sur l’iPhone 15 Pro et Pro Max.

La nouvelle gamme voit l’ajout d’un « bouton de capture » qui ouvrira et actionnera l’appareil photo du téléphone. Le bouton permettra d’ouvrir l’application Appareil photo, de zoomer et de dézoomer, et de faire la mise au point avant de prendre une photo.

Le bouton de commande de l’appareil photo permettra d’activer « l’intelligence visuelle », une fonctionnalité d’Apple Intelligence qui permet de rechercher des photos ou de les envoyer à des applications tierces. Cette fonctionnalité sera disponible « plus tard cette année ».

L’iPhone 16 démarre à 799 $ pour l’option 128 Go et le 16 Plus démarre à 899 $ pour l’option 128 Go

Appareil photo de l’iPhone 16 et 16 Plus

L’iPhone 16 et 16 Plus auront un appareil photo principal de 48 mégapixels avec une option téléobjectif 2x et un appareil photo ultra-large autofocus de 12 MP.

Les caméras de l’iPhone 16 ont été réorganisées, passant de l’orientation diagonale de l’iPhone 15 à la disposition verticale observée dans les modèles Pro de la dernière génération.

La société a déclaré que les caméras équilibreront la qualité de la lumière et les détails de l’image, amélioreront la macrophotographie et prendront en charge la vidéo et les photos spatiales.

Couleurs de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 plus

Les nouveaux téléphones seront disponibles en noir, bleu sarcelle, rose, bleu et blanc.

Les Airpods Pro bénéficient d’un test de perte auditive et d’une fonction d’aide auditive

Apple a révélé que les Airpods Pro recevront des mises à jour majeures pour aider les porteurs malentendants.

La société a déclaré avoir développé un test auditif qui sera inclus dans iOS 18 à la suite d’une étude auditive qu’elle a menée.

Apple a déclaré que l’étude a montré que 75 % des personnes diagnostiquées avec une perte auditive n’ont pas reçu l’assistance dont elles avaient besoin. Après avoir passé le test, les Airpods Pro fonctionneront comme une aide auditive, selon l’entreprise.

Selon la société, le test auditif et les fonctionnalités de l’aide auditive sont en attente d’approbation de la FDA.

Prix ​​et disponibilité des AirPods 4

La société a dévoilé les AirPods 4 avec deux modèles sous le nom.

La société a déclaré avoir repensé la forme et l’architecture acoustique avec « des basses plus riches et des aigus cristallins, avec un son spatial personnalisé ».

Les AirPods 4 auront un modèle avec suppression du bruit et un modèle d’entrée de gamme sans.

Les AirPods 4 sont disponibles en précommande depuis lundi, le modèle sans réduction de bruit étant vendu au détail à 129 $ et le modèle à réduction de bruit à 179 $.

L’Apple Watch Ultra se pare d’une nouvelle couleur

L’Apple Watch Ultra bénéficie d’une nouvelle finition noire avec un bracelet assorti, ainsi que d’un nouveau bracelet et d’un nouveau cadran Hermès. L’Ultra ne bénéficie d’aucune mise à niveau matérielle.

Date de sortie et prix de l’Apple Watch Series 10

À la surprise générale, l’Apple Watch est le produit phare de l’événement.

L’Apple Watch Series 10 bénéficie d’un boîtier plus grand et d’un écran plus grand dans la dernière version horlogère d’Apple.

La montre aura une épaisseur de 9,7 mm.

Lors de la présentation du produit, Tim Cook, PDG d’Apple, a salué l’impact de la précédente itération sur la santé de ses utilisateurs et la fonction santé de la montre a constitué un élément majeur de son argumentaire de vente. La montre sera capable de surveiller l’apnée du sommeil, bien que cette fonction soit en attente d’approbation par la FDA.

Les montres seront disponibles en précommande dès lundi. Elles seront disponibles en magasin le 20 septembre, à partir de 399 $, avec GPS + cellulaire pour 499 $.

Couleurs de l’Apple Watch Series 10

L’Apple Watch Series 10 sera disponible en noir, argent et or rose.

À quelle heure commence l’événement Apple ?

L’événement « It’s Glowtime » d’Apple commence à 13h00 EDT/10h00 PDT lundi.

Comment regarder l’événement Apple ?

Une diffusion en direct de l’événement sera disponible sur La chaîne YouTube d’Appleet il peut également être visionné sur Site Web d’Apple et l’application Apple TV.

À quoi ressemblera l’iPhone 16 ?

Selon Bloomberg, l’iPhone 16 devrait avoir des écrans plus grands sur ses modèles Pro et de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo, comme un bouton dédié pour prendre des photos.

Apple s’apprête également à déployer plusieurs outils d’intelligence artificielle appelés Apple Intelligence, que la société a mis en avant lors de la Worldwide Developers Conference en juin.

Quels autres appareils Apple recevront des mises à jour ?

Les modèles Apple Watch Series 10 seront probablement plus fins et dotés d’écrans plus grands, a rapporté Bloomberg.

Les AirPods d’Apple seront également remaniés avec de nouvelles versions d’entrée et de milieu de gamme, selon le média. La suppression du bruit sera proposée sur les AirPods de milieu de gamme, tandis que le modèle d’entrée de gamme sera mis à jour pour la première fois depuis 2019.

Où se déroule l’événement Apple « It’s Glowtime » ?

L’événement « It’s Glowtime » se déroule au Steve Jobs Theater, au siège de l’entreprise à Cupertino, en Californie.