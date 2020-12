EA SPORTS a annoncé ce soir la gamme FUT 21 TOTW 11, avec Paul Pogba, Heung-Min Son et Mohamed Salah gagnant tous en forme.

Le milieu de terrain Paul Pogba fait partie de l’équipe FIFA 21 de la semaine 11 grâce à son but contre West Ham lors de la victoire 3-1 de United au stade de Londres ce week-end. Salah est également inclus après un but et une aide dans la victoire 4-0 des Reds contre les Wolves, tandis que la star des Spurs, Heung-Min Son, a également inscrit un but et une aide dans le derby du nord de Londres contre Arsenal.

L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha est également inclus après avoir marqué deux fois contre West Brom, avec des joueurs comme Sergej Milinkovic-Savic, Otavio, Juan Cuadrado et Kieran Trippier.

L’équipe FUT 21 TOTW 11 sera disponible en packs à partir de 18 heures, heure britannique, le mercredi 9 décembre 2020. L’équipe de la semaine EA SPORTS FIFA sera révélée et distribuée en packs à 18 heures, heure britannique, tous les mercredis de cette saison.

Voici l’équipe FIFA 21 Ultimate Team TOTW 11, comme l’a confirmé EA SPORTS le mercredi 9 décembre à 18h GMT, cette équipe est en pack maintenant jusqu’au mercredi 16 décembre à 17h59 GMT.

GK: Anthony Lopes (Lyon) – 86 OVR

RWB: Kieran Trippier (Atletico Madrid) – 85 OVR