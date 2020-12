Le FUT 21 TOTGS (Team of the Group Stage) est sorti, avec des cartes spéciales pour Lionel Messi et Bruno Fernandes.

Le même jour que FIFA 21 next gen a été abandonné pour ceux qui ont réussi à se procurer une PlayStation 5, Xbox Series X ou Xbox Series S, EA SPORTS a publié l’équipe annuelle FIFA 21 TOTGS, mettant en vedette les joueurs les plus performants de la Phase de groupes de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 2020/21.

L’équipe FUT 21 TOTGS comprend 18 objets FUT spéciaux améliorés en permanence, 15 joueurs de la Ligue des champions et trois joueurs de la Ligue Europa, EA notant également qu’un poids supplémentaire a été payé aux journées 1 à 4 en termes de joueurs sélectionnés pour le TOTGS. promo dans FIFA 21 Ultimate Team.

Il y a un certain nombre de joueurs de renom inclus dans l’équipe FUT 21 TOTGS, y compris l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, Joshua Kimmich du Bayern Munich et le meneur de jeu de Man City Kevin De Bruyne tous inclus.

En outre, la promotion FUT 21 TOTGS présentera tout au long de la semaine des défis de construction d’équipes UEL et UCL, des objectifs et du contenu d’épaule sur le thème de l’UEFA.

Découvrez l’équipe FUT 21 TOTGS complète ci-dessous.

CF: Lionel Messi (FC Barcelone) – 95 OVR