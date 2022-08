Sortie de Laal Singh Chaddha OTT: le film d’Aamir Khan sera présenté en première sur Netflix; affaire conclue à un montant bien moindre?

Aamir Khanc’est Laal Singh Chaddha a eu une expérience douce-amère au box-office en Inde et à l’étranger. Cependant, les réalisateurs ont essayé de récolter un gros moolah grâce à l’accord de sortie OTT du film. Mettant également en vedette Kareena Kapoor Khan, le film aurait été en pourparlers pour être vendu pour la première numérique pour plus de Rs. 150 crores. Non seulement cela, les réalisateurs voulaient également que le film ne sorte sur OTT qu’après 6 mois à compter de sa sortie en salles. C’est parce qu’Aamir Khan cherchait à refaire le Dangal magie avec Laal Singh Chaddha en Chine. Cependant, selon les rapports, Netflix offert seulement Rs. 80-90 crores et selon un rapport sur Bollywood Hungama, l’accord a ensuite été ramené à Rs. 50 crores après la performance au box-office. On dit que les fabricants ont également baissé leur prix demandé et se sont contentés de Rs. 125 crores et envisageaient également une version OTT sur Voot. Mais il y a encore une fois un rebondissement.

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan sortira en OTT

Aamir Khan, les créateurs de Laal Singh Chaddha et Netflix ont une fois de plus rafraîchi leurs discussions sur la sortie OTT du film. Selon une source citée par Bollywood Hungama, après les discussions animées de la dernière fois, les fabricants et le major OTT ont pu s’entendre sur les conditions après avoir réalisé que l’accord pourrait leur être bénéfique à tous les deux. Pour Aamir, il a tout à gagner de la portée mondiale de Netflix, tandis que la confiance du major OTT dans le film a été restaurée après ses performances au box-office à l’étranger. Parlant des chiffres du box-office, Laal Singh Chaddha a gagné 7,5 millions de dollars (59,89 crores de roupies et 56,03 crores de roupies en Inde jusqu’au 22 août) à la fin du deuxième week-end. Il est devenu le plus gros chiffre d’affaires à l’étranger de 2022 sur les marchés internationaux, battant Gangubai Kathiawadi d’Alia Bhatt de peu. [USD 7.47 million] et devant Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan [USD 5.88 million] et les dossiers du Cachemire [USD 5.7 million]. Nouvelles du divertissement est plein de Laal Singh Chaddha et Aamir Khan.

Le Netflix d’Aamir Khan vendu à moindre prix ?

Et il y a de bonnes nouvelles pour les fans d’Aamir Khan et ceux qui n’ont pas regardé le film dans les salles et attendaient la sortie de Laal Singh Chaddha OTT. Le film n’attendra pas six mois avant sa première OTT, mais suivra la fenêtre de huit semaines avant qu’il n’atteigne les écrans de votre maison et de votre téléphone. Cependant, les fabricants ont dû baisser davantage leur prix demandé. Selon le même rapport, il se situe quelque part entre le prix d’Aamir de Rs 125 crores et l’offre de Netflix de Rs 80 crores. Mais il est toujours en dessous de la barre des Rs 100 crore. Eh bien, nous ne pouvons pas attendre une annonce officielle maintenant.