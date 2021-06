New Delhi : l’actrice Jacqueline Fernandez a fait grimper la température dans sa dernière chanson « Paani Paani » avec le rappeur Badshah. Ses fans sont stupéfaits par les regards captivants et les mouvements de danse scintillants. Récemment, l’actrice s’est rendue sur ses réseaux sociaux et a partagé une vidéo des coulisses (BTS) de la chanson, où elle a inondé son équipe de louanges et d’amour.

Dans la légende, Jacqueline Fernandez a écrit, « Nous avons tourné #PAANIPAANI pendant 2 jours dans la chaleur ardente du désert du Rajasthan, mais cette équipe a quand même rendu les choses si faciles! Je vous aime les gars » @badboyshah @aasthagill @shaanmu @hairstylist_madhav @leepakshiellawadi @shaziasamji @piyush_bhagat @b2getherpros @saregama @official BIO

Dans la vidéo, on peut voir Jacqueline faire l’imbécile dans les rues du Rajasthan, avec son équipe. On l’entend également dire aux côtés de Badshah : « Genda Phool a été énorme, et ‘Paani Paani’ sera comme ça. »

Ses 3 looks différents et fascinants de la chanson sont également exposés dans la vidéo, ce qui n’est rien de moins qu’un régal visuel.

Côté travail, Jacqueline sera vue dans Bachchan Pandey avec Akshay Kumar et Kriti Sanon, Cirkus avec Ranveer Singh, Bhoot Police avec Saif Ali Khan, Yami Gautam et Arjun Kapoor, Kick 2 aux côtés de Salman Khan et le Ram Setu récemment annoncé avec Akshay. Kumar et Nushrratt Bharuccha.