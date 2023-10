Le Gestionnaire de football 2024 La version bêta a été publiée, offrant aux fans un accès anticipé avant la date de sortie du 6 novembre.

Le FM la version bêta tombe généralement environ deux semaines avant la date de sortie officielle. La version bêta n’est pas annoncée à l’avance mais donne aux utilisateurs une longueur d’avance d’une quinzaine de jours – et elle a été abandonnée hier soir.

FM24 est en passe de devenir le plus grand Football Manager à ce jour, avec des mises à jour incluant l’introduction de la J-League japonaise, de nouveaux décors et bien plus encore.

La version bêta de Football Manager 2024 est maintenant disponible (Crédit image : Sports interactifs)

Les utilisateurs PC/Mac doivent pré-acheter le jeu sur Steam, Epic ou Microsoft Store avant le 6 novembre. Cela inclura également une réduction de 20 % sur le jeu.

Si vous recherchez une réduction sur FM24il y a une réduction sur la précommande chez Fanatique – en faisant vos achats via FFT, vous pouvez économiser 5 % supplémentaires sur le jeu, soit 22 % de réduction au total. Cela réduit le prix final à seulement 35,05 £, contre 44,99 £. Lorsque vous passez à la caisse, assurez-vous d’utiliser le code de réduction supplémentaire 442FM24 pour bénéficier de 5 % de réduction supplémentaires Gestionnaire de football 2024.

Malheureusement, la version bêta du jeu n’est pas disponible sur console, tablette ou mobile.

Football Manager 2024 sort le 6 novembre, avec nouvelles fonctionnalités dévoilées avant la sortie du jeu. Netflix s’apprête à diffuser le jeualors que La liste FFT des merveilles à surveiller est également déjà sorti.

Miles Jacobson de Sports Interactive, l’équipe derrière FM, a parlé à FFT de à quel point la Saudi Pro League est réaliste dans le nouveau jeu et il a également révélé que l’équipe FM rattrape constamment le grand Pep Guardiola.