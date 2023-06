Sortie de la première critique du film de Satyaprem Ki Katha : « Reste dans le cœur des gens pendant longtemps »

Satyaprem Ki Katha est le film que tout le monde attend. Kartik Aaryan et Kiara Advani se sont à nouveau réunis après le succès retentissant de Bhool Bhulaiya 2. Le film est une balade émotionnelle tout au long des bandes-annonces. Hier, une fête a eu lieu où le film a été montré à quelques privilégiés. Les chansons de Satyaprem Ki Katha ont séduit le public. Cependant, le remake de Pasoori reçoit une réponse mitigée. Ashvini Yardi qui a travaillé avec Kiara Advani sur le film Fugly a apparemment regardé le film. Elle s’est dite fière de Kiara Advani qui est sa protégée.

Satyaprem Ki Katha est une histoire d’amour émouvante. On peut comprendre que Kartik Aaryan joue un personnage un peu bon à rien comme le dit sa famille. Ashvini Yardi a écrit : « Saluez l’équipe #satyapremkikatha pour avoir réalisé un film qui restera dans le cœur des gens pendant très longtemps. Sorti le 29 juin, veuillez y aller avec toute votre famille et oui, prenez aussi quelques mouchoirs. Kiara mon bébé, tu me rends fière à chaque fois. »

Les fans des deux sont ravis de cette critique. Ils ont également interrogé le producteur sur une nouvelle saison ou émission avec la paire de Nia Sharma et Ravi Dubey. Elle est la créatrice de Jamai Raja. Le film a vendu plus de 12 500 billets à ce jour dans les chaînes nationales. C’est un bon signe étant donné que la réservation à l’avance a commencé tard. Les chansons sont un succès auprès du public. Satyaprem Ki Katha devrait bien faire si l’histoire clique avec le public. Même un autre tweet a déclaré que le film avait un élément de surprise et impressionnerait le public.

Beaucoup de nos #ARC Les membres de la famille posent des questions sur #SatyaPremKiKatha examen et attentes. #KartikAaryan & #KiaraAdvani starrer aura un départ fabuleux. La critique sortira jeudi à midi car le film a quelque chose de très « crucial » qui NE PEUT PAS être révélé. Une grosse surprise & https://t.co/fVxNhNhpQG pic.twitter.com/Ln4TOkMkVz Billetterie mondiale (@BOWorldwide) 26 juin 2023

Cela nous a vraiment enthousiasmés par Satyaprem Ki Katha. Nous espérons que cela fonctionnera bien compte tenu de la distribution, de la musique et de la production.