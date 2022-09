Sortie de la première critique de film de Brahmastra: Ranbir Kapoor, la vedette d’Alia Bhatt sert de mélange de Marvel Cinematic Universe et de Bollywood

La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra, est prête à sortir dans les salles du monde entier le 9 septembre. La première critique du réalisateur d’Ayan Mukerji est sortie et il semble que le film soit un mélange descendant d’influences de Marvel Cinematic Universe et de Bollywood.

Selon Variété, l’histoire de Brahmastra n’est pas un garçon habituel rencontre une fille et tombe amoureux comme un film typique de Bollywood suit. Il mélange des éléments de Bollywood avec des pouvoirs mystiques de la mythologie et crée son propre univers appelé l’Astraverse. Les Astras sont constitués des éléments de base de la terre, de l’air, du feu, de l’eau et du vent ainsi que de la force et des capacités de certains animaux.

Le personnage de Ranbir, Shiva, rencontre le personnage d’Alia et ils découvrent des choses inhabituelles qui se passent entre eux. Shiva devient éclairé sur le fait d’être un Astra qui l’emmène dans un voyage de découverte de soi et s’associe au gardien d’Astra pour sauver le monde des forces du mal qui veulent détruire tout ce qui se trouve sur leur chemin.

Ranbir donne une prestation satisfaisante tandis qu’Alia brille sur grand écran. Leur chimie vous donnera un aperçu de leur romance réelle qui a été joliment décrite par Ayan dans le scénario. Bien que le scénario du film devienne parfois complexe, suivi d’un rythme bâclé, il parvient à garder le public accroché en anticipant ce qui va se passer ensuite.

Mouni Roy en tant que force maléfique fait un excellent travail pour maintenir l’intérêt tandis que les interprètes puissants tels que Amitabh Bachchan, Nagarjuna et le camée de Shah Rukh Khan sont une cerise sur le gâteau. Le film est chargé d’effets visuels qui tentent de correspondre à l’univers cinématographique Marvel et influencé par quelques atterrissages de super-héros. Cependant, Brahmastra fait du bon travail en ouvrant la voie à la trilogie.

Alors que quelques fans et médias ici ont déjà regardé le film et semblent assez impressionnés par le nouvel Astraverse qui a ses racines dans la mythologie indienne, il reste à voir quel genre de critiques et d’évaluations Brahmastra recevra une fois l’embargo terminé.