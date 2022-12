Sortie de la première affiche de Ranbir Kapoor, vedette de Shraddha Kapoor

L’actrice de Bollywood Shraddha Kapoor a dévoilé mercredi la première affiche de son prochain film de comédie romantique Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. S’adressant à Instagram, Shraddha a partagé la première affiche qu’elle a sous-titrée, “#TuJhoothiMainMakkaar Nautanki > Couple Goals.”

Sur l’affiche, on peut la voir enfiler une mini-robe rose tandis que Ranbir est vue dans une chemise bleue et un pantalon blanc. On le voit la tenant dans ses bras. Peu de temps après que l’acteur de Baaghi ait partagé l’affiche, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des cœurs rouges et des émoticônes de feu.

« Meilleur combo Ranbir + Shraddha kapoor », a commenté un fan. Un autre fan a écrit : “Ce sera le plus gros blockbuster de 2023.”





“Ranbir et shraddha donnent à tous de joyeuses vibrations bollywoodiennes… le bon vieux temps insouciant… j’ai hâte d’y être !”, a commenté un autre fan.

Dirigé par Luv Ranjan, le film s’intitule Tu Jhooti Main Makkaar et devrait sortir en salles le 8 mars 2023. Mercredi, les réalisateurs du film ont également dévoilé le titre et un court teaser du film qui a reçu des réponses massives. du public.

Avec un soupçon de la musique du titre claquant des doigts de Pritam et des paroles d’Amitabh Bhattacharya, la vidéo teaser a révélé le titre et présente la chimie amusante et funky entre Ranbir et Shraddha alors qu’ils prêtent leur voix au morceau.

La vidéo titre a donné un aperçu du monde espiègle effervescent du film avec d’adorables aperçus du Jhoothi ​​joué par Shraddha et Makkar Ranbir. Le film marque la première collaboration à l’écran de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor.

Lisez aussi: La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, s’ouvre sur le fait de travailler dans des films pakistanais, dit “il n’y a pas de frontières …”

Pendant ce temps, Ranbir sera également vu dans le prochain film d’action du réalisateur Sandeep Reddy Vanga, Animal, aux côtés de Rashmika Mandanna, Anil Kapoor et Bobby Deol. Alia, d’autre part, sera ensuite vue dans le prochain film romantique du réalisateur Karan Johar, Rocky aur Rani Ki Prem Kahani. aux côtés de Ranveer Singh, Dharmendra et Jaya Bachchan. Parlant des projets de Shraddha, elle sera également vue à Chalbaaz à Londres et dans la trilogie Naagin.