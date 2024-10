Sortie de la nouvelle vidéo « Masques de gardien de but fabriqués sur iPad »

Une nouvelle vidéo, intitulée « Masques de gardien de but fabriqués sur iPad », a été mise en ligne et sur la chaîne YouTube officielle d’Apple.

La nouvelle publicité met en évidence l’Apple Pencil Pro et l’iPad Pro et comment ils sont utilisés pour concevoir des masques de gardien de but de la LNH pour la saison 24-25. Des œuvres d’art personnalisées sont dessinées sur la tablette, qui sont ensuite traduites en masques via une peinture à la main. La vidéo ne dure que 39 secondes et commence avec un masque de gardien de but vierge, puis sur l’iPad Pro et l’Apple Pencil pendant la conceptualisation de l’illustration. Les masques étaient destinés à Thatcher Demko des Canucks de Vancouver, Joseph Woll des Maple Leafs de Toronto, Linus Ullmark des Sénateurs d’Ottawa, Sam Montembault des Canadiens de Montréal, Stuart Skinner des Oliers d’Edmonton, Jacob Markstrom des Devils du New Jersey et Jeremy Swayman des Bruins de Boston.

Des détails supplémentaires sur « Made on iPad » peuvent être consultés sur le site officiel de la LNH. La saison de la LNH a débuté en octobre pour les 24-25 ans.