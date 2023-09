Sortie de la nouvelle affiche de Ganapath : Tiger Shroff régale les fans à la veille de Ganesh Chaturthi 2023

Alors que l’Inde se prépare à célébrer Ganesh Chaturthi, l’enthousiasme monte avec le grand dévoilement de l’affiche pleine d’action mettant en vedette Tiger Shroff pour le film très attendu. Ganapath – Rise of the Hero, de Pooja Entertainment Ce film met en vedette le trio dynamique composé de Tiger Shroff, Kriti Sanon et du légendaire Amitabh Bachchan, et c’est un artiste de masse destiné au public de toute l’Inde.

Tiger Shroff-Kriti Sanon se retrouve après 9 ans

Ganapath- Rise of the Hero promet une expérience visuellement époustouflante, mêlant des séquences d’action intenses à une partition musicale captivante et offrant aux spectateurs un voyage épique. À la base, le film raconte l’histoire d’un combattant en quête de trouver son destin dans un monde inexploré.

L’enthousiasme entourant ce thriller d’action futuriste est palpable, notamment parce qu’il marque les retrouvailles de la superstar de l’action Tiger Shroff et de l’actrice Kriti Sanon, lauréate d’un prix national, après neuf ans. Leur alchimie à l’écran devrait à nouveau être torride. Le compte à rebours a commencé et Ganapath : Rise of the Hero est prêt à redéfinir l’excellence cinématographique le 20 octobre 2023.

Ganapath sera présenté par Pooja Entertainment.

Présenté par Pooja Entertainment en collaboration avec Good Co. et réalisé par Vikas Bahl, Ganapath- Rise of the Hero est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Vikas Bahl. Le film sortira dans le monde entier en hindi, tamoul, telugu, malayalam et kannada le 20 octobre 2023. Ce film devrait être un mélange passionnant d’action, de drame et de divertissement, et l’attente des fans est à son comble. grand temps alors qu’ils attendent avec impatience sa sortie pendant la période des fêtes.