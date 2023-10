Sortie de la mise à jour Android 14 QPR1 Beta 2 pour les téléphones Pixel

Android 14 n’est arrivé sous forme stable qu’hier, mais Google propose une autre mise à jour d’Android 14 pour les tests. L’Android 14 QPR1 Beta 2 vient d’être abandonné pour ceux qui participent au programme et souhaitent voir certains bugs corrigés.

Comme la version précédente, Google a publié une nouvelle mise à jour pour les Pixel 5a, Pixel 6 et 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet. Ils ajouteront probablement les Pixel 8 et Pixel 8 Pro à la liste dès son lancement le 12 octobre. La mise à jour devrait être prête immédiatement sous la forme de build U1B2.230922.006 pour tous les appareils.

Quoi de neuf dans Android 14 QPR1 bêta 2

Google n’a pas fourni de détails sur les nouvelles fonctionnalités, mais a fourni les principaux problèmes résolus, à savoir :

Correction d’un problème qui provoquait parfois le blocage de l’application Paramètres lorsqu’un utilisateur accédait aux paramètres Bluetooth du système après avoir couplé un appareil.

Correction d’un problème sur certains appareils où l’animation de défilement bégayait ou s’arrêtait parfois.

Correction de divers problèmes qui affectaient la stabilité et les performances du système.

Téléchargez la mise à jour Android 14 QPR1 Beta 2

Date de sortie : 5 octobre 2023

Version : U1B2.230922.006

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau du correctif de sécurité : octobre 2023

Services Google Play : 23.32.17

Vous voulez commencer à tester les versions bêta d’Android 14 QPR1 ? Ci-dessous, nous avons des liens vers l’image d’usine et les fichiers OTA pour que les gens soient mis à jour à l’ancienne, mais vous n’avez pas besoin de suivre cette voie pour être mis à jour. En fait, vous ne devriez probablement pas emprunter cette voie à moins d’être expérimenté dans ce domaine. Vous pouvez toujours vous inscrire au programme Android Beta (ici) et obtenez la mise à jour en direct de cette façon. Pour ceux qui préfèrent éviter une invite de commande et des commandes adb, faites-le. Google devrait bientôt commencer à proposer la mise à jour via le programme bêta d’Android.

Passez à la mise à jour, mes amis.

Téléchargements d’Android 14 QPR1 Beta 2 : Images d’usine | Images OTA