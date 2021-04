Un pasteur canadien controversé a rapporté avoir expulsé six policiers, qui auraient tenté d’arrêter un service de Pâques en raison des restrictions de Covid-19, en leur criant à plusieurs reprises «Hors de cette propriété».

Une vidéo de la rencontre diffusée sur les réseaux sociaux montre les policiers confrontés à un homme manifestement mécontent de les voir. « S’il vous plaît, sortez, sortez immédiatement de cette propriété, » leur dit le caméraman, répétant encore et encore le même message d’une voix de plus en plus forte et agitée.

L’homme commence finalement à appeler les flics « Gestapo » et «Nazis», leur ordonnant de « Allez, et ne revenez pas sans mandat. » Alors que les officiers obligent et s’éloignent, ils sont poursuivis par des appels plus fâchés: «Des gens incroyables, malades et méchants! Intimider les gens dans une église pendant la Pâque! »

La vidéo a été publiée pour la première fois par Artur Pawlowski, un prédicateur de rue canadien controversé d’origine polonaise. Il montre son visage à la fin de la vidéo pour exprimer son indignation aux téléspectateurs.

Le pasteur conservateur est basé à Calgary, en Alberta, et est connu localement pour son travail d’aumône et ses sermons enflammés contre la charia, les avortements, les droits des homosexuels et, dernièrement, les restrictions de Covid-19. Il a été condamné à plusieurs reprises à une amende par les autorités pour avoir organisé des manifestations en violation de la réglementation sanitaire actuellement en vigueur dans le pays, selon les médias canadiens. Ses opinions ont fait de lui la cible des critiques des militants de gauche.

Aussi sur rt.com Les chrétiens condamnent la police londonienne pour avoir mis fin au service religieux « illégal » du Vendredi saint, invoquant Covid et menaçant d’arrestation (VIDEO)

La police a interrompu un autre service à Pâques, de l’autre côté de l’Atlantique. La police de Londres a fait une descente dans l’église catholique romaine polonaise Christ the King à Balham, forçant l’annulation d’un service du Vendredi saint. La vidéo de l’incident est devenue virale et a suscité des condamnations, à la fois au Royaume-Uni et dans d’autres pays.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!